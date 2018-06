Nordjysk kro erklæret konkurs - ejer har kastet håndklædet i ringen

NORS: Nors Kro konkurs - håndklædet smidt i ringen.

Efter i 20 år at have drevet Nors Kro, valgte Gitte Troelsgaard pr. 15. juni at begære sig selv konkurs. Energien til at drive stedet videre, var væk. En million-dyr renovering og økonomien truede i fremtiden.

- Til renoveringen kunne jeg måske have lånt pengene. Men jeg er fyldt 54 år - og jeg havde simpelthen ikke lyst til at sætte mig i stor gæld med min alder i betragtning, siger Gitte Troelsgaard.

Gitte Troelsgaard blev alene med driften, efter hun mistede sin mand og makker, Hans, til sygdom i 2016. Siden har hun drevet kroen med hjælp af datteren Ida.

Svært at drive alene

- Men det har været svært at drive kroen alene. Nu har jeg så valgt at kaste håndkædet i ringen og tage den gæld, jeg kommer ud med. Det skal jeg nok klare, siger Gitte Troelsgaard, der er begyndt at arbejde hos Fjordline på færgerne fra Hirtshals.

- Men det er da hårdt. Det gør ondt ikke længere at skulle være på kroen. Man skal tænke på, at Nors Kro har været samlingssted for familier gennem generationer. Jeg har været med i 20 år og mødt rigtigt mange dejlige mennesker. Men nu har jeg indstillet mig på, at det er slut. Og jeg kan allerede mærke, at det er det rigtige valg jeg har truffet. Tyngden er løftet af skuldrene. Efter min advokats råd, valgte jeg så selv at erklære mig konkurs. Dermed er Nors Kro nu fri til, at kuratoren kan afhænde kroen, siger Gitte Troelsgaard, og fortsætter:

- Jeg håber, at Nors Kro kan leve videre med nogle nye friske kræfter. Der er forretning i at drive en kro i Nors. Men selvfølgelig skal kroen gennem en omfattende renovering. Nors fortjener at kroen lever videre i en ny udgave.

Gitte Troelsgaard er taknemmelig for den støtte og forståelse, hun har fået af mange mennesker i Nors, efter sin beslutning.