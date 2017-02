AALBORG: En lærer på Gudumholm Skole i Aalborg Kommune er blevet anmeldt for vold mod flere elever i en af skolens 2. klasser.

Det er skoleforvaltningen ved Aalborg Kommune, der har anmeldt læreren. Volden er angiveligt blevet begået i 2015, og skulle være sket flere gange.

Læreren, som var nyuddannet, var ansat på skolen i et tre-måneders vikariat fra 1. august 2015, men han blev fyret efter to måneder. Ifølge skoleleder på Gudumholm Skole Anne Mette Bak og Aalborg Kommunes skolechef Jakob Ryttersgaard havde fyringen ikke noget at gøre med de forhold, der nu har ført til politianmeldelse.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen fredag i sidste uge, og har først lige taget hul på selve efterforskningen. Derfor ønsker politikommissær Henrik Staal ikke at komme nærmere ind på sagens omstændigheder - herunder hvilken karakter den formodede vold har haft, hvor gamle børnene præcist er, eller hvorfor sagen først ser dagens lys nu.

- Der er tale om en meget usædvanlig anmeldelse, siger Henrik Staal.

- Meget alvorligt

Skolechef Jakob Ryttersgaard oplyser, at det både handler om psykiske og fysiske krænkelser.

- De meldinger, vi har fået, tyder på, at det er meget alvorligt det børnene har været udsat for, siger Jakob Ryttersgaard og tilføjer, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning også er draget ind i sagen.

I følge Jakob Ryttersgaard blev skoleforvaltningen først gjort bekendt med sagen omkring årsskiftet 2016-17, da en familie rettede henvendelse.

- Vi ser med stor alvor på sagen, og vi skal nu foretage en række afhøringer, siger politikommissær Henrik Staal.

Ifølge skoleleder Anne Mette Bak er der yderligere en, måske to, anmeldelser på vej.

- Der har også været en episode i en ældre klasse, og det er politiet allerede opmærksom på, siger hun.

Måske flere episoder

Der kan desuden komme flere episoder frem i lyset.

- Mit personale har overhørt en samtale mellem nogen af børnene, og det skal vi have undersøgt, siger skolelederen.

Allerede 26. januar var forældrene til elever i den 2. klasse, hvor volden skete, til møde på skolen. Forvaltningens jurist deltog også i mødet, ligesom Anne Mette Bak gør meget ud af at tale med alle skolens forældre.

- Vi har skrevet ud til alle forældre, og vi har rådgivet om, hvordan forældrene skal spørge ind til, om deres børn har oplevet noget, siger hun.

Der er endnu ikke nogen sigtede i sagen.

Jakob Ryttersgaard oplyser, at den pågældende lærer ikke længere er tilknyttet de kommunale skoler i Aalborg Kommune.