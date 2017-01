FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune har indgivet politianmeldelse mod en landmand for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven ved at have dyrket afgrøder i dyrkningsfri zoner omkring vandboringer i nærheden af Åsted.

Den anmeldte landmand anvender spildevandsslam som gødning. Politianmeldelsen forholder sig imidlertid ikke direkte til, om landmanden også har udbragt slam inden for de beskyttede zoner.

Anmeldelsen blev indgivet i slutningen af 2016 og har været til juridisk vurdering hos anklagemyndigheden, som ønsker yderligere dokumentation.

Politiet er nu i gang med at indhente supplerende oplysninger, dels hos kommunen, dels hos NaturErhvervstyrelsen, oplyser politiassistent Michael Lundsgaard, lokalpolitiet i Frederikshavn.

Desuden skal landmanden afhøres, inden anklagemyndigheden tager stilling til, om der grundlag for et bødekrav.

Fokus på drikkevand

Vandindvindingsområdet ved Åsted har fået øget politisk bevågenhed det seneste par år.

Kommunen har udarbejdet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Her lægges op til - gennem aftaler eller forbud - helt at stoppe for udbringning af spildevandsslam i vandindvindingsområder.

Sidste år var sikring af drikkevandsressourcerne i Åsted genstand for en politisk armlægning mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Baggrunden var en ansøgning om tilladelse til at åbne en ny grusgrav få hundrede meter fra drikkevandsboringer.

Efter protester fra politikere i Frederikshavn besluttede et flertal i regionsrådet til sidst at afslå graveansøgningen.

Afslag på grusgravning anket

Konflikterne om grusgravning og dyrkningsfri zoner vedrører ikke de samme personer. Men bag begge konflikter ligger, at der i landbruget, blandt eksperter og hos lokalpolitikere er vidt forskellige vurderinger af risikoen for nedsivning af spildevandsslam eller pesticider til grundvandet.

Regionens afslag på graveansøgningen er anket til Natur - og Miljøklagenævnet.

I anken anfører ansøgerens advokat, Lars Fogh-Andersen, at grundvandsbeskyttelse i området ikke hidtil har været højt prioriteret af kommunen.

Han henviser til, at de lovpligtige bræmmer slet ikke er etableret ved flere drikkevandsboringer i Åsted. Det misforhold dokumenterer ifølge advokaten, at der ligger andre, usaglige hensyn bag kommunens modstand mod grusindvinding i samme område.