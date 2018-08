Vendsyssel-træner tager det sure med det søde

FODBOLD: Mandag aften blev et nyt nordjysk lokalopgør født i Superligaen, da Vendsyssel FF hjemme fik besøg af AaB.

Selv om AaB vandt 1-0 på Nord Energi Arenas fyldte kulisse med 6415 tilskuere, så kan oprykkernes cheftræner godt tage det sure med det søde.

- Vi fik skabt en god stemning og vist os godt frem. Det er vi godt tilfredse med trods resultatet.

- Det har været en fantastisk dag på nær målet og slutfløjtet. Jeg tror, at AaB’erne anerkender vores præstation og det, der er skabt heroppe på forholdsvis kort tid, siger Jens Berthel Askou.

Han godkendte dermed indsatsen mod AaB, der ofte blev presset af oprykkerne. Dermed beviste Vendsyssel sit værd mod den nordjyske storebror.

- Jeg sagde til gutterne efter kampen, at de skal rette ryggen op, kigge hinanden i øjnene og sige, at de godt kan være det bekendt.

- I Superligaen møder vi så hård modstand, at vi måske ikke får point, når vi gør det godt, siger cheftræneren.

Selv om opgøret fik sin energi af de lokale aspekter, så tog midtjyden Alexander Juel Andersen også oplevelsen til sig.

- Man kan jo se, at der var mange flere på lægterne. Det er vigtigt for de unge drenge og de lokale her.

- Os udefra kunne også godt fornemme, at det var en stor kamp og måske den største nogensinde for Vendsyssel, siger backen.

Fredag spiller Vendsyssel igen på hjemmebane, når oprykkerne fra Vejle kommer til Hjørring.

