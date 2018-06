Nordjysk lottovinder gik direkte ud og købte et Rolex-ur

AALBORG: Det var en mand i 40’erne fra Aalborg Kommune, som forrige lørdag vandt 10 førstepræmiepuljen på 10 millioner kroner i Lotto.

Det gik dog først op for ham om mandagen, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Det er sgu lidt skørt. Vi havde været til Aalborg Airshow (Danish Air Show på Flyvestation Aalborg, red.) om søndagen, og vi sad i bilen i lang kø for at komme hjem derfra. Vi så i medierne, at vinderen havde købt sin kupon samme sted som mig, så vi begyndte at sidde og drømme om alle de ting, vi ville gøre, hvis vi havde vundet. Blandt andet fik jeg lovet min kæreste en ny bil, og at vi skulle finde et hus, hvor vi kan bo med vores sammenbragte børn, fortæller vinderen, som har ønsket at være anonym.

Trods den drømmende samtale troede manden, der er selvstændig, på ingen måde, at det kunne være ham, der havde været så heldig at vinde de 10 millioner kroner. Så det var først mandag, han tog sig sammen og tjekkede tallene på nettet.

- Jeg skimmede kuponen, og da jeg kom til række ni, synes jeg godt nok, at der var noget, som matchede. Men altså selvom det var de samme tal, så tror man jo ikke sine egne øjne. Så jeg ringede til min kæreste og sagde, at hun skulle skynde sig hjem. Hun blev også helt paf, og troede heller ikke på det.

For at være helt sikre tog parret ned til en kiosk og fik kuponen præmiesøgt. Og den var altså god nok.

Udsalgsvarer og Rolex

Dog var det blevet for sent at gå i banken: - Så jeg var noget nervøs for at gå rundt med det præmiebevis til næste morgen, afslører vinderen.

Han fortæller, at det var ved et rent tilfælde, at han havde spillet den lørdag. Normalt gider han ikke spille Lotto, når puljen er høj.

- Der er mange flere, der spiller med om de større puljer, så rent matematisk er chancen for at vinde mindre, tænker jeg. Men tilfældet skulle være, at jeg havde en gammel kupon med en mindre gevinst på. Af en eller anden grund, kunne manden i kiosken ikke udbetale dem, så jeg bad bare om en ny Lynlotto-kupon i stedet for. Det viste sig jo at være en ret god beslutning, siger han med et grin.

Da manden endelig kom i banken, da de åbnede tirsdag morgen, sagde han ja til at få udbetalt et forskud på 200.000, hvorefter han fandt den første og bedste Rolex-forhandler.

- Det er simpelthen en årelang drøm, der er gået i opfyldelse. Og jeg tænkte, at jeg skulle nå at få købt det, inden jeg begyndte at tænke nærmere over, hvad man eller kunne bruge 42.000 kroner til. Jeg er jo nordjyde og meget fornuftig med penge. Nok grænsende til nærig, siger han og griner.

Derudover har kæresten og ham været på en shoppingtur, men selvom ideen var, at de skulle gå amok, så var det mest udsalgsvarer, der røg i kurven - der altså heller ikke blev fyldt.

- Jeg er nok bare opdraget med, at man ikke skal sløse med penge. Og selvom jeg aldrig har følt, at jeg har manglet noget. Så er 10 millioner kroner et helt uvirkeligt beløb for mig. Og jeg er altså stadig ikke helt overbevist om mit held endnu.

På den længere bane vil den nyslåede millionær gerne investere i et hus, hvor ham og kæresten kan bo med deres store børneflok, og så kommer han ikke udenom at købe en ny bil til hende, hvilket han jo kom til at love, inden han vidste, at han havde vundet.

- Vi skal selvfølgelig også på nogle længere rejser hele familien. Men i første omgang skal vi på kærestetur til Berlin, hvor vi nok også skal shoppe lidt og ud at spise på nogle gode restauranter. Men vi skal altså ikke bo på et fem-stjernet hotel. Det gider jeg sgu ikke betale så meget for.