Nordjysk makkerpar køber maskinfabrik

NORDJYLLAND: To erfarne nordjyske erhvervsfolk, Poul Arne Kloster og Jesper Vinther, har købt samtlige aktier i Kurt Sørensen Maskinfabrik i Randers samt 90 procent af aktierne i datterselskabet KSM Poland.

De to virksomheder, der er samlet i KSM Group, tæller i alt 120 medarbejdere, heraf 40 i Randers. Fabrikken i Randers har speciale i spåntagende bearbejdning af emner op til 12 ton, mens fabrikken i Polen producerer komplette konstruktioner.

- Vi overtager en koncern med stærke vækstmuligheder og forventer, at vi inden for den kommende år vil ansætte endnu flere medarbejdere, oplyser direktør Poul Arne Kloster, tidligere salgsdirektør i Aalborg Portland.

De nye ejere vil koncentrere aktiviteterne omkring industrielle spjæld, konstruktioner til byggeri og anlæg samt komponenter til offshore-, cement- og vindmølleindustri.

Hvad Poul Arne Kloster og Jesper Vinther, der har en fortid i bl.a. Hydrema og Martin, har givet for de to virksomheder, ønsker parterne ikke at oplyse. Handelen er kommet i stand, fordi virksomhedernes grundlægger Kurt Sørensen er blevet 74 år og ønsker at drosle ned.