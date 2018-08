Nordjysk mode-firma åbner i Oslo

HJØRRING: Det nordjyske modefirma Message, der har hovedkvarter i Hjørring, øger tilstedeværelsen i Norge markant.

Message åbner tre fysiske butikker i Oslo henover august-oktober, og fordobler dermed tilstedeværelsen i Norge, hvor firmaet i øjeblikket har tre butikker, som alle er placeret udenfor hovedstaden.

Samtidig med åbningen af de tre fysiske butikker, lanceres en norsk onlineshop, der skal fungere på lige fod med den danske version. På hjemmebanen i Danmark har Message 26 butikker.

- Norge er et meget stort land, hvor mange har langt til butikkerne, og derfor tror vi også, at vores onlineshop har gode betingelser her, siger Carsten W. Lauritsen, der er grundlægger og administrerende direktør hos Message, i en pressemeddelelse.

Hvor meget af den samlede omsætning, der på sigt kan komme fra Norge, tør direktøren ikke spå om.

- Vores mål er, at Message bliver fuldt udbygget som kæde. Uden vi behøver at overeksponere os i Norge, så mener vi, at vi kan komme op og få et sted mellem 15-20 butikker. Det ligger dog længere ude i fremtiden, siger Carsten W. Lauritsen.

Norge er på nuværende tidspunkt det eneste udenlandske marked, hvor firmaet har butikker, så satsningen kan blive startskuddet til at bringe andre markeder i søgelyset.

Message står bag fem brands; mbyM, Global Funk, Frakment, Project Unknown og d’ahrling.