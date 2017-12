Nordjysk speedwaylandstræner: Forfulgt af uheld

STRANDBY: - Tager man det ene med det andet - resultater og skader - så har det været en rigtig lortesæson.

Speedwaylandstræner Hans Nielsen lægger ikke fingre imellem, når han skal vurdere de danske speedwaypræstationer i 2017.

Ifølge statistikkerne har året da også være historisk dårligt. I den individuelle VM-serie blev det til én dansk finaleplads, og med en samlet 13.-plads blev Peter Kildemand seriens bedste dansker.

Hold-VM blev også en stor skuffelse. Her sluttede Danmark dårligere end nogensinde og missede VM-finalen for andet år i træk. I perioden 2010-2015 var Danmark i finalen hver gang.

I 2016 var der også rigeligt med grus i det danske speedwaygrej, men landstræner Hans Nielsen gik alligevel ind til 2017 med en vis optimisme.

Men det skulle vise sig at blive værre. Ja, faktisk så slemt, at det ikke kan blive værre, spår landstræneren.

- Nu tror jeg, at vi har ramt bunden, siger Hans Nielsen.

Forfulgt af uheld

- Vi har mange dygtige kørere, det har de også vist i de forskellige europæiske ligaer, men på landsholdet og i VM-serien har danskerne været forfulgt af uheld, siger han.

Landstræneren henviser blandt andet til skader hos profilerne Nicki Pedersen og Niels-Kristian Iversen.

Et nakkehvirvelsbrækkende styrt i maj bragte Nicki Pedersens karriere i fare, og han kørte kun sæsonens to første ud af 12 VM-grandprixer.

Niels-Kristian Iversen missede de sidste fem grandprixer på grund af en skade.

Netop de to køreres skader udstiller ifølge Hans Nielsen et væsentligt problem; de næstbedste danskere har ikke formået at tage et skridt op i verdenseliten.

- Vi har stået lidt for stille på talentfronten. Vi har ikke fundet arvtagerne for de to, altså nogle som kan tage springet fra talenter til topkørere.

- Dem skal vi snart have fundet, for vi kan ikke blive ved med at sætte vores lid til, at det er wildcards, som skal bære danskerne ind i grandprixserien hver gang, siger han med henvisning til Nicki Pedersens VM-wildcard til 2018-sæsonen.

Høste frugterne

Landstræneren håber, at man snart vil høste frugterne af en mere fokuseret talentsatsning.

- Vi har organiseret vores egen turnering for 18 kørere i vores talenttrup, så de kommer til at køre flere betydende løb.

- Hvis nogle af de unges fremgang fra i år kan fortsætte, så tror jeg, at fremtiden tegner lysere.

Også de lidt ældre kørere, som endnu ikke har nået toppen, prøver man at forbedre.

- I januar tager vi som et nyt tiltag til Fuerteventura med landsholdstruppen. Her skal vi komme i bedre fysisk form og styrke sammenholdet, siger landstræneren.

Men hvorfor har problemerne både ramt toppen og bredden lige nu?

Hans Nielsen har ikke noget entydigt svar. Han peger på, at polakkerne lige nu dominerer - måske som følge af mere lempelige miljøregler, der tillader flere træningstimer på knallerten, eller måske fordi 10.000 tilskuere lærer kørerne at håndtere pres på et tidligere stadie.

Spørgsmål om vilje

Men det kan også være et spørgsmål om vilje, som dengang danskerne var altdominerende i anden halvdel af 80’erne.

- Dengang havde vi et kuld, der sad på det hele. Det var Jan Osvald Pedersen, Erik Gundersen og mig. Der gjorde den interne konkurrence os bedre, for vi ville for alt i verden ikke tabe til hinanden, siger Hans Nielsen.

Den mentalitet kan han godt savne blandt de yngre kørere - altså at sætte liv og lemmer på spil for at komme først rundt på den ovale bane.

- Det er viljen til at vinde, der skiller de allerbedste kørere ud, og det er svært at pådutte den vilje. Man kan give dem en masse redskaber, kostplaner og så videre, men det er dem selv, som har fat i gashåndtaget og skal gøre alt for at vinde, når de er ude på banen.

- Jeg tror, at danskerne mangler den vilje i dag, siger han.

Spørgsmål: Hvad kan man gøre for at fremelske den mentalitet?

- Jeg har ikke fundet ud af det. Det tror jeg ikke, at der er nogen, som har. Det er noget, man er født med og afspejler sig i de kår, man er vokset op i.

- Engang har det været i en kamp for økonomisk overlevelse, at folk havde en higen efter at være den bedste. Nu klarer folk sig nok alligevel, siger landstræneren.

/ritzau/