Nordjysk ultraløber sætter rekord ved EM

NORDJYLLAND: I weekenden lykkedes det Stine Rex fra Aalborg at kæmpe sig til en sølvmedalje ved europamesterskabet i 24-timers løb i Rumænien. Her gælder det om at løbe så langt som muligt i løbet af et døgn.

Hun nåede at løbe hele 242 kilometer. Det rakte til sølv og var blot en kilometer kortere end løbets vinder.

Distancen svarer til cirka seks maratonløb i træk og er syv kilometer længere end den eksisterende danske rekord.

Til daglig er Stine Rex fitnesskoordinator i DGI-Huset Nordkraft i Aalborg. Hun løber til alt, hvad hun foretager sig.

Stine Rex er en spinkel kvinde med et usædvanligt højt iltoptag - på niveau med en mand. Det har NORDJYSKE tidligere fået testet på Aalborg Universitet.