Nordjysk vækst over landsgennemsnittet

NORDJYLLAND: Antallet af vækstvirksomheder i Danmark er i dag det højeste siden finanskrisen og overgås kun af rekordårene 2006-8. I forhold til sidste år er antallet steget med syv procent på landsplan. I Nordjylland er stigningen på otte procent.

Det viser nye tal fra revisions- og rådgivningsvirksomheden EY, som har lavet opgørelsen i forbindelse med sin vækstkonkurrence Entrepreneur Of The Year.

For at være kvalificerede til konkurrencen skal virksomhederne opfylde en række krav. På landsplan er der i år 1361 virksomheder, som lever op til kravene, og som dermed gør sig fortjent til betegnelsen vækstvirksomhed. I Nordjylland gælder det 193 virksomheder mod 178 sidste år.

- Der er klare forbedringer i væksten i Nordjylland. Særligt byggeri og industri skaber nye job, siger partner Allan Terp, EY Aalborg.

Selv om væksten i Nordjylland fortsat ligger en anelse over landsgennemsnittet, er den langt fra sidste års rekordvækst. Her var Nordjylland hele landets vækstdynamo med en fremgang på ikke mindre end 41 procent.

Ifølge EY sker væksten overalt i landet og ikke kun omkring de største byer.

- Derfor er det vigtigt at sikre, at mangel på arbejdskraft ikke bliver en showstopper. Mere end hver tredje at vores medlemsvirksomheder, som har rekrutteret inden for det seneste år, har rekrutteret forgæves, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

EY Entrepreneur Of The Year er verdens største vækstkonkurrence og holdes i mere end 60 lande. Den regionale vinder i Nordjylland kåres tirsdag. Landsvinderen kåres 30. november.