Nordjysk virksomhed får kæmpeordre

AALBORG: En masse husstande i Aalborg og Nørresundby får fra august og 10 måneder frem besøg af en montør fra Intego A/S.

Det nordjyske firma har nemlig lige indgået en aftale med Kamstrup om at udskifte 38.000 elmålere hos husstande i Nørresundby og Aalborg, der er kunder hos Netselskabet N1 (Eniig).

- Det er et stort og spændende projekt, som vi skal have hurtigt i gang. Det kræver nemlig en masse planlægning af montørernes tid og forskellige systemer, som vi skal opsætte til at håndtere alle de nødvendige registreringer, fortæller Integos projektleder Thomas Pedersen.

Udskiftningen af de mange elmålere skyldes et lovkrav om, at alle elmålere kan fjernaflæses inden udgangen af 2020.

Siden 2005 har Intego på landsplan udskiftet flere end en million målere til el, vand og varme.

Den nye aftale med Kamstrup vil alene holde 30 ansatte hos Intego beskæftiget.

- Og i den forbindelse er vi på udkig efter flere montører, siger han.