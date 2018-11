Nordjysk virksomhed har landets største vækstpotentiale

NORDJYLLAND: Det var en både begejstret og taknemmelig direktør fra den nordjyske virksomhed PowerCon, der torsdag blev hyldet til Scale-Up Denmarks finale-event på Sav Værket i Aarhus - kåret som virksomheden med landets mest lovende vækstpotentiale:

- Vi havde jo slet ikke regnet med at skulle gå hjem med trofæet, siger Allan Holm Jørgensen fra PowerCon.

PowerCon har gennem Scale-Up Denmark programmet arbejdet især med team og organisation og fået konkrete værktøjer der kan anvendes i hverdagen.

- Alle i teamet arbejder hårdt lige nu for at færdiggøre de ordrer vi inde, så nu skal præmien på de 100.000,- kr. bruges på noget godt til teamet, fortæller Allan Holm Jørgensen fra PowerCon.

De 11 finalister, der var med ved festen i Aarhus, var udvalgt blandt de 90 små og mellemstore virksomheder, der i år har gennemgået Scale-Up Denmarks elite-træningsprogram for vækst-virksomheder. PowerCon har gennemført deres vækstforløb i Scale-Up Denmark center for Maritim industri powered by Marcod i Frederikshavn.

- PowerCon er den helt rigtige vinder af årets Scale-up finale. De har via programmet fået et gennembrud ind i den maritime branche med deres grønne landstrømsanlæg, som reducerer udledning af skadelige emissioner, når skibene ligger til kaj. PowerCon har netop solgt og installeret Europas største landstrømsanlæg til Kristianssand Havn, siger Christine Lunde, direktør i Marcod.

Sidste års finalevinder, Addifab fra Jyllinge, der laver industrielle 3D-printer-løsninger, fortæller, at årets vinder nu kan se frem til markante fordele:

- Efter sejren sidste år bliver vores virksomhed nu taget langt mere seriøst af både potentielle samarbejdspartnere og investorer, fortæller direktør i Addifab, Lasse Guldborg Staal, der forventer, at Addifabs omsætning firedobles over de kommende tre år.

Scale-Up Denmark er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, de fem regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Formålet er at skabe flere og større vækst-virksomheder indenfor Danmarks styrkeområder. Scale-Up Denmark tilbyder potentielle højvækstvirksomheder blandt små og mellemstore virksomheder at deltage i et elite-træningsprogram, der munder ud i en strategiplan for accellereret vækst. Elite-træningsprogrammet indgår i et innovativt økosystem af erfarne virksomheder, brancheeksperter, forretningsudviklere, forskere, klyngeorganisationer og investorer, der bidrager til at udvikle nye, innovative forretningsmodeller, som kan booste virksomhedernes vækst.