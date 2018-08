Nordjyske banker: Det står skidt til i landbruget og det kan mærkes

NORDJYLLAND: Spar Nord advarede forleden mod den økonomiske udvikling i dansk landbrug, og nu lyder tilsvarende toner fra Sparekassen Vendsyssel.

Da Spar Nord offentliggjorde sit regnskab for 1. halvår af i år, indeholdt det nedskrivninger på 16 millioner kroner. Det er i sig selv et lille beløb, men sidste år var nedskrivningerne i storbanken negative, altså en indtægt.

Bag den udvikling ligger en dramatisk forværring af økonomien hos Spar Nords landbrugskunder, som udgør knap syv procent af det samlede udlån.

- Nedskrivningerne på de 16 millioner kroner dækker over, at vi har måttet nedskrive yderligere 96 millioner kroner på landbrugskunder, mens de øvrige erhvervskunder og private har det så økonomisk godt, at vi her har kunnet tilbageføre nedskrivninger for 80 millioner kroner, sagde Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby, da han kommenterede bankens i øvrigt gode halvårsresultat.

Bag nedskrivningerne på landbrugskunderne ligger faldende afregningspriser hos svineproducenter og stigende foderpriser samt den tørre sommer, som vil ramme planteavlerne.

Tegner sig for "en stor del"

Denne udvikling vil sende indtjeningen mod nul hos mange landbrugskunder og afløse den seneste periodes gode indtjening med fortidens blodrøde tal.

Samme advarsel lyder nu fra Sparekassen Vendsyssel, som har mere end 17 procent af det samlede udlån rettet mod landbrugserhvervet.

Landsdelens næststørste pengeinstitut målt efter udlån nedskrev i årets første seks måneder 52 millioner kroner på svage udlån.

Sparekassen fortæller ikke, hvor stor en andel af halvårets nedskrivninger, som landbrugskunder er ansvarlige for.

Men sparekassen oplyser dog, at der er tale om "en stor del" og antyder, at uden de økonomisk dårligere tider i dansk landbrug, så ville sparekassen ikke have haft nedskrivninger overhovedet i det nye halvårsregnskab.

Sparekassen Vendsyssel - halvårsregnskab 2018

Rente- og gebyrindtægter: 476, 1 mio. kr. (423,3)

Personaleudgifter: - 255,4 mio. kr. (- 214,2)

Driftsresultat: 355,7 mio. kr. (203,7)

Kursreguleringer: 25,6 mio. kr. (45,6)

Nedskrivninger på udlån: - 51,7 mio. kr. (- 54,7)

Resultat før skat: 337,7 mio. kr. (207,2)

Resultat efter skat: 298,3 mio. kr. (171,5)

Udlån: 12,2 mia. kr. (10,5)

Indlån 13,4 mia. kr. (11,1)

Egenkapital: 3,2 mia. kr. (2,5)

Egenkapitalforrentning efter skat på årsbasis: 10,7 pct. (7,2)

Nedskrivningsprocent i halvåret: 0,3 (0,4)

I sammenligning med 2017 er ovennævnte tal påvirket af overtagelsen af Østjydsk Banks aktiviteter i februar 2018. Her er udvalgte tal fra ovennævnte regnskab (1. halvår 2017 i parentes):I sammenligning med 2017 er ovennævnte tal påvirket af overtagelsen af Østjydsk Banks aktiviteter i februar 2018. Vis mere mindre expand_more expand_less

Sparekassen Vendsyssels ledelse forventer nedskrivninger i hele 2018 på 110 millioner kroner svarende til omkring 58 millioner kroner i resten, men dette tal er meget usikkert.

Om der her refereres til udviklingen i landbruget, bliver ikke oplyst.

Er tavse om belastning

Også børsnoterede Jutlander Bank og Sparekassen Thy har netop offentliggjort regnskabet for årets første seks måneder.

De to pengeinstitutter har en relativ stor andel af udlånet rettet mod landbruget.

Alligevel er de begge tavse om udviklingen blandt deres landbrugskunder og nøjes med at henvise til en generel forbedring af udlånskundernes økonomi.

Den afspejler sig i, at både Jutlander Bank og Sparekassen Thy har kunnet føre så store tidligere nedskrivninger tilbage, at nedskrivningerne i år indtil videre har udgjort en indtægt.

Jutlander Bank - halvårsregnskab 2018

Rente- og gebyrindtægter: 362,4 mio. kr. (342,6)

Personale- og administrationsudgifter: - 258,5 mio. kr. (- 240)

Kursreguleringer: 39,2 (42,5)

Nedskrivninger på udlån: 11 mio. kr. (47)

Resultat før skat: 148,7 mio. kr. (183,2)

Resultat efter skat: 125,8 mio. kr. (147,5)

Udlån: 9 mia. kr. (8)

Indlån: 12 mia. kr. (11)

Egenkapital: 2,9 mia. kr. (2,8)

Egenkapitalforrentning efter skat på årsbasis: 8,8 pct.

Nedskrivningsprocent i halvåret: - 0,1 (- 0,4) (er negativ, fordi nedskrivningerne er negative, det vil sige en indtægt) Her er udvalgte tal fra ovennævnte regnskab (1. halvår 2017 i parentes):Nedskrivningsprocent i halvåret: - 0,1 (- 0,4) (er negativ, fordi nedskrivningerne er negative, det vil sige en indtægt) Vis mere mindre expand_more expand_less