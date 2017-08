Nordjyske Banks indtægter vokser

NØRRESUNDBY: Nordjyske Bank melder i sit regnskab for årets første seks måneder om et overskud før skat på 170 millioner kroner.

Det er en stigning på 79 procent i forhold til samme periode i 2016.

Bag væksten i overskuddet gemmer der sig to faktorer, der har udviklet sig positivt:

Bankens gebyrindtægter er vokset markant, hvilket har betydet større basisindtægter til banken.

Derudover er udgiften til nedskrivninger på svage udlån faldet med 45 procent mellem de to regnskabsperioder.

- Vi kan glæde os over, at erhvervslandbruget har det langt bedre i dag end for blot 12 måneder siden. Det er den væsentligste årsag til de faldende nedskrivninger, og det er en udvikling, som vi forventer vil fortsætte, hvis afregningspriserne fortsætter på nuværende niveau, siger administrerende direktør Claus Andersen fra Nordjyske Bank.

Bliver færre ansatte

På trods af den økonomiske fremgang får Nordjyske bank færre ansatte.

- Der er generelt sket et kraftigt fald i brugen af kassefunktioner, og hele 75 procent af bankens udbetalinger foregår i dag via pengeautomater. Erfaringerne herfra har været overordentligt positive, og derfor vælger banken nu samme model i yderligere 13 af bankens 23 afdelinger. Dette tiltag og andre teknologiske muligheder betyder, at der samtidig sker en reduktion af medarbejderstaben med godt 10 medarbejdere, skriver ledelsen i halvårsregnskabet.

Nordjyske Banks udlån er mellem 2016 og 2017 vokset med over syv procent.

Claus Andersen fortæller, at det først og fremmest er udlån til bolig- og billån, der er vokset.

Fremganen får Nordjyske Bank til at opjustere forventningen til årets resultat.

Banken forventer, at nedskrivninger på udlån og garantier falder til niveauet 75 millioner kroner mod tidligere udmeldte forventninger på mindre end 120 millioner kroner.

Ekspert: Landbrugskrise er slut

Halvårsresultatet forrenter Nordjyske Banks egenkapital med 12,3 procent før skat på årsplan og med 15,7 procent, hvis beregningen ser bort fra Nordjyske Banks store goodwillpost.

- Forbedringen i landbruget slår nu også for alvor igennem hos Nordjyske Bank. Når svineproducenterne får 11 kroner for et kilo grisekød, og du skal slippe 25 kroner for 250 gram lurpakket smør, er der god ræson i, at banken forventer et fald i landbrugshensættelserne fra "under 120" til nu 75 millioner kroner. Hvis vilkårene forbedres yderligere, kan dette tal blive yderligere halveret i 2018, siger analytiker Per Hansen fra NordNet.