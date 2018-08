NORDJYSKE Bussen besøger i dag Lille Vildmose

STORVORDE: Det er nu godt ti år siden, at man gik i gang med reetableringen af et af Nordeuropas største naturområder ved Lille Vildmose. Tørvegrave og landbrugsjord blev lagt om til fri natur i den hidtil største fredning i Danmark, og fuglelivet har kvitteret ved at vende tilbage med mange sjældne arter, ligesom man kan opleve elge, kronhjorte og kongeørne, der har valgt mosen som yngleområder. Onsdag ser NORDJYSKE nærmere på, hvordan det står til med naturen og gendannelsen af Birkesø, samt hvilken betydning omlægningen har haft for lokalområdet omkring mosen. Kig forbi til en snak og en kop kaffe, når NORDJYSKE Bussen holder ved Lille Vildmose Centret onsdag d. 15. august kl. 9 til 14.