NORDJYSKE Bussen på Nordjyllands Idrætshøjskole

BRØNDERSLEV: Tirsdag holdt NORDJYSKE’s bus ind ved Nordjyllands Idrætshøjskole, og tog en snak med blandt andre forstander Eva Terp-Hansen om, hvordan højskolelivet trives anno 2018.

Vi så også det imponerede klatreanlæg, hvor et wiresystem er bygget på 10 store master med hver to stationer på skolens klatrecenter, som blev påbegyndt for syv år siden.

Alt sammen i mellem 6 og 21 meters højde. Ligeledes er der tre 125 meter lange svævebaner ned, så man kan køre race ned fra banen.

NIH er en af 10 idrætshøjskoler i Danmark, og selvom der ikke er en øvre aldersgrænse for eleverne, er de oftest mellem 18 og 30 år gamle.

- En del kommer direkte efter en ungdomsuddannelse, og nogle har ikke en uddannelse endnu, mens der også er det vi kalder pitstop-elever. Altså nogen, som for eksempel er i gang med en videregående uddannelse, men er gået lidt død i det, og trænger til et afbræk, siger forstanderen.

Der er omkring 30 ansatte på den selvejende institution, der underviser i mere end 50 fag. Eleverne kommer fra hele landet, men også meget længere væk fra.