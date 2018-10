NORDJYSKE er i Schweiz: Aalborg Håndbold jagter europæisk avancement

HÅNDBOLD: Både Aalborg Håndbold og NORDJYSKE Medier tilbringer søndagen i Schweiz. Sportsjournalist Thomas Jasper er med og liveopdaterer direkte fra hallen i Zürich-forstaden Winterthur, når Aalborg Håndbold spiller returkamp i den første af to kvalifikationsrunder til gruppespillet i EHF Cuppen.

Den første kamp i Aalborg endte med en sejr på 31-29 til Aalborg Håndbold, og det er det forspring, som klubben skal forsøge at forsvare i forstaden til Zürich.

- Vi satte os selv under et lidt unødigt pres med en dårlig afslutning i kampen Aalborg. Vi kunne have ført med fem-seks mål, men nu blev det altså kun to, og det gør selvfølgelig opgaven sværere, siger cheftræner Stefan Madsen, der sammen med holdet ankom til Schweiz midt på eftermiddagen lørdag efter en lang bustur fra Aalborg.

- Men omvendt synes jeg, at vi så i den første kamp, at vi er det bedre hold, og det er en opgave, vi bør kunne løse, siger han.

Aalborg Håndbold er dog ramt på mandskabsfronten. På venstre fløj er man uden de to normale førstevalg, da både Buster Juul og Sebastian Barthold er ukampdygtige. Desuden mangler bagspilleren Jesper Meinby, der døjer med efterveerne af en mindre hjernerystelse, han pådrog sig i topkampen mod BSV i midtugen, mens bagspilleren Tobias Ellebæk skal testes efter ankomsten til Schweiz for at se, om han kan bidrage med nogle minutter i bagkæden.

Den unge fløjspiller Frederok Beck er derfor eneste mand på venstre fløj.

Der er kampstart i Schweiz klokken 17.00, og du kan følge kampen live på www.nordjyske.dk