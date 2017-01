AALBORG: Et nordjysk firma med flere end 115 ansatte har set dagens lys her ved årsskiftet.

Det skyldes at Systemteknik A/S med hovedsæde i Aalborg og produktion i Polen samt Technodan Industrial Controls A/S med hovedsæde i Støvring og produktion i Randers er gået sammen.

De to firmaer, der arbejder med automation og el-tavler, fortsætter under de hidtidige navne, indtil de i løbet af de kommende måneder flytter sammen i Aalborg.

Hvor det bliver, er ifølge direktør og ejer Torben K. Madsen fra TIC ikke afgjort endnu. Der er under alle omstændigheder ikke plads i Systemtekniks nuværende domicil på Assensvej i Aalborg Øst.

Systemteknik bidrager med cirka 80 ansatte og TIC med 35.

- Og de beholder alle deres arbejde. Idéen med at fusionere er at blive stærkere og opnå større konkurrenceevne, så vi satser på at blive endnu flere, siger Torben K. Madsen.

Baggrunden for fusionen er, at en ny ejerkreds i Systemteknik A/S for to år siden lancerede en strategiplan med det mål at sikre en fordobling af aktiviteterne i selskabet.

For at kunne realisere målet er en række ikke lønsomme aktiviteter, og aktiviteter uden for kerneforretningen, frasolgt eller afviklet.

I samme periode har selskabet etableret et nyt og større produktionsapparat i Polen:

- Vi har i år leveret en omsætningsvækst på cirka 30 procent, samtidig med, at der er brugt mange ressourcer på at skabe fundamentet for en betydelig aktør i denne industri, siger administrerende direktør Poul Sørensen fra Systemteknik.

- Næste afgørende skridt i denne udvikling sker via fusion med en af vore kolleger, Technodan Industrial Controls A/S - en perfekt partner der ikke blot giver øget aktivitet, men også tilfører stærke automationskompetencer, tilføjer han.

Torben K. Madsen fortsætter som aktionær i det fusionerede selskab, og vil indgå som produktionsdirektør i en fælles direktion med Poul Sørensen, der ligeledes indgår i ejerkredsen.