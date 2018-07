Nordjyske installatører er klar til at tage endnu flere lærlinge

NORDJYLLAND: Installationsbranchen i Nordjylland er ved at nærme sig en situation, hvor manglen på arbejdskraft kan dæmpe branchens vækstmuligheder efter flere år med stabil vækst. Men samtidig viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Tekniq, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder, at regionens virksomheder har en klar plan for, hvordan de vil imødekomme manglen på medarbejdere.

Af en pressemeddelelse fra Tekniq fremgår det, at 58 procent af virksomhederne ser ansættelsen af flere lærlinge som den mest indlysende løsning på rekrutteringsudfordringerne. Og hele 20 procent forventer allerede i år at ansætte flere lærlinge end i 2017.

- Det er ret bemærkelsesværdigt med tanke på, at de nordjyske el- og vvs-installationsvirksomheder i forvejen har ansat rigtig mange lærlinge de senere år. Men samtidig understreger det behovet for, at vi trækker stadig flere dygtige unge til branchen, siger Jørgen E. Sørensen, medlem af Tekniq-råd Nordjylland.

Flere løsninger

Undersøgelsen viser desuden, at el- og vvs-virksomhederne i Nordjylland forventer at bruge flere forskellige redskaber til at sikre den nødvendige arbejdskraft. 40 procent af virksomhederne vil således øge indsatsen for at fastholde deres medarbejdere, mens henholdsvis 22 og 16 procent i større udstrækning vil efteruddanne og karriereudvikle medarbejderne.

Samtidig planlægger virksomhederne i stigende grad at åbne op for andre typer medarbejdere. 29 procent af de nordjyske virksomheder vil for eksempel ansætte arbejdsmænd/ufaglærte for at få løst opgaverne.

Behovet for arbejdskraft understreges af, at 31 procent af regionens installationsvirksomheder i april måned måtte opgive ordrer på grund af manglende arbejdskraft.

Fastholdelse vigtigere end løn

Ifølge Jørgen E. Sørensen vurderer de nordjyske el- og vvs-virksomheder, at der er andre vigtige parametre end bare lønnen, når de skal fastholde de dygtige medarbejdere.

- Det gælder ikke mindst gode kolleger og godt fællesskab, som 74 procent af regionens installationsvirksomheder fremhæver, mens 72 procent peger på lønnen og 56 procent på personalegoder. Det stiller i høj grad også krav til ledelsen i de enkelte virksomheder, siger Jørgen E. Sørensen.

Arbejdstid og fleksibilitet scorer også højt med 52 procent sammen med spændende opgaver (56 procent) og forholdet til ledelsen (44 procent).