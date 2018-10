Nordjyske Jernbaner har taget Nordjylland med storm

NORDJYLLAND: Nordjyske Jernbaner overtog den regionale togdrift sidste sommer. Selskabet har siden gennemført en markant stigning i antallet af afgange, og i denne måned blev testen af det nye nationale signalprogram sat i gang, som det første sted i landet. Det gik godt.

Og blandt andet den præstation har nu sikret Nordjyske Jernbaner DI Vendsyssels Initiativpris 2018.

- Nordjyske Jernbaner er vigtig for vores infrastruktur i Nordjylland og i særdeleshed i Vendsyssel. Fra at være en lokal operatør er der nu større forventninger til Nordjyske Jernbaner, som vi senest har set med den vellykkede test af signalprogrammet. Derfor er de en fortjent vinder af DI Vendsyssels Initiativpris 2018, siger formand for DI Vendsyssel Richard Fynbo.

Nordjyske Jernbaners tog har i de seneste par uger testet det digitale signalsystem, hvor signalerne langs banen erstattes med meldinger til lokomotivføreren i toget. Projektet har fyldt meget hos Nordjyske Jernbaner A/S, der anslår, at de har brugt mere end 15.000 arbejdstimer på projektet allerede.

Siden Nordjyske Jernbaner overtog regionaldriften fra DSB er antallet af afgange steget med 37 procent. Hver måned transporteres i nærheden af 200.000 passagerer i de blå tog.

- Vi påtager os gerne ansvaret for at få medarbejdere og borgere rundt i regionen, når det foregår på skinner, og vi er blevet taget rigtigt godt imod af de nordjyske passagerer, siger direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner A/S.

Det er ikke kun i passagerstatistikken, at kundernes tilfredshed kan aflæses. Når togselskaberne måler på passagerernes generelle tilfredshed, placeres Nordjyske Jernbaner forrest i feltet.

- Det er selvfølgelig afgørende for os, at kunderne er tilfredse. Vi befinder os i en branche, hvor punktlighed, orden og service er nøglebegreber, og hvor kunderne ikke altid har den mest positive opfattelse af branchen. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre os, og samtidig er vi som lokal aktør interesseret i at understøtte virksomhedernes medarbejdere og borgerne bedst muligt, siger Peter Hvilshøj.

Med DI Vendsyssels initiativpris 2018 er Nordjyske Jernbaner A/S en af i alt 19 kandidater til DI’s nationale initiativpris, som uddeles på DI’s årlige konference for små og mellemstore virksomheder i januar 2019. jl