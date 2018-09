Nordjyske klubber vil ikke stå i vejen for landsholdsudtagelse

FODBOLD: DBU udtager torsdag det landshold, der skal spille Nations League-kampen på søndag mod Wales. Det er endnu uvist, om det bliver det samme vikarlandshold, der spillede kampen mod Slovakiet, det "normale" landshold eller et helt tredje hold, der skal repræsentere Danmark i søndagens kamp.

Det kan derfor være et scenarie, at Superliga-klubberne bliver bedt om at frigive spillere til landsholdstruppen, hvis deres spillere vel og mærke beslutter sig til at stille op for Danmark til kampen mod Wales.

Der er en regel om, at klubberne skal varsles to uger i forvejen, hvis de skal frigive spillere til landsholdet. Dermed er klubberne i deres gode ret til at afvise at frigive spillere. Men de nordjyske Superliga-klubber Vendsyssel FF og Hobro IK har besluttet sig for ikke at stå i vejen for en eventuel landholdsudtagelse.

- Vi har tænkt os at give spillerne tilladelse til at stille op, hvis DBU udtager dem til landsholdet. Det ville være katastrofalt for dansk fodbold, hvis Danmark ikke kunne stille hold. Derfor vil Vendsyssel ikke være en stopklods, siger Mogens Krogh, der er sportsdirektør i Vendsyssel FF.

Det samme gør sig gældende i Hobro.

- Det er ikke dybt nødvendigt for os, at have spillerne til rådighed i de 14 dage, der er landskampspause. Vi bakker op om DBU, og hvis spillerne selv ønsker det, skal de selvfølgelig have lov, siger Jens Hammer Sørensen, der er sportschef i Hobro IK.