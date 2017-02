FREDERIKSHAVN: En gruppe nordjyske læger vil forsøge selv at trække flere nye læger til Nordjylland. 22 læger i Frederikshavn står bag initiativet ved navn Læger på toppen, fortæller DR Nordjylland.

De kan nemlig ikke vente på, at regeringens tiltag ændrer på lægemanglen.

- Vi vil helst ikke have, at nogen af vores patienter pludselig står uden praktiserende læge. Det har vi det rent faktisk rigtig dårligt med, fortæller Lars Skovfoged, der er praktiserende læge i Frederikshavn og tovholder på projektet.

Læger på toppen vil tilbyde de nyuddannede læger samme løn som i regionsklinikkerne. Derudover får de også mulighed for deltidsansættelser, som mange unge læger ifølge en undersøgelse sukker efter.

Projektet skydes i gang ved at tilbyde de nyuddannede læger et specielt vikariat, hvor de prøver at arbejde i både små og store klinikker for at finde ud af, hvad de bedst kan lide. Bagefter håber man, at lægerne siger ja til en fastansættelse.

Ud over naturligvis at lokke unge læger til, håber man også, at det vil få de ældre læger til at blive længere, når de aflastes.

Henrik Sprøgel, konstitueret direktør i Region Nordjyllands Patientforløb, ser positivt på idéen.

- Det er et fint initiativ, at lægerne nu selv begynder at tænke nogle nye tanker om, hvordan man kan sikre lægedækningen i regionen, siger Henrik Sprøgel til DR Nordjylland.

Og lægerne forventer stor interesse for tilbuddet blandt de yngre læger:

- Der er kun under én procent, der har svaret, at de gerne vil ansættes i en regionsklinik, så vi ved, vi har et godt tilbud til dem, siger Lars Skovfoged.