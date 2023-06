Nordjyske mener: Borgmesteren begik en fejl - men hvor er modstanderne?

LEDER:Et sted i Nordjylland sidder en borgmester så dygtig, at resten af byrådet blegner i sammenligning.

En borgmester, der forstår sig på at gøre modstanderne tavse - med det resultat, at al kritik efterhånden forstummer.

Borgmesteren hedder Birgit S. Hansen, og hun har Frederikshavn i sin hule hånd. Med sit greb om den politiske magt styrer hun kommunen uden nævneværdig modstand.

Senest eksemplificeret ved sagen om musikstøj i Skagen - en dagsorden, der efterhånden har fyldt i en årrække.

For nylig kunne Nordjyske så afsløre, at kommunen ikke har ført kontrol med lydniveauet, som den skulle, selvom borgmester Birgit S. Hansen ellers havde forsikret, at lyden var blevet kontrolleret.

Faktisk gik hun så langt, at hun påstod at vide, hvilke to ansatte der gik kontrollerne i Skagen. Problemet var bare, at det ikke passede.

Altså: En borgmester taget i en vaskeægte usandhed.

I alle andre politiske miljøer ville det have været en oplagt anledning for oppositionen til at markere sig. Hidse sig - om ikke andet, så rituelt - op og benytte muligheden for at rykke magtbalancen og vise flaget.

Men i Frederikshavn skete der ingenting. Ingen politiske modstandere følte sig kaldet til at råbe op.

Og hvorfor er det så overhovedet et problem, lyder spørgsmålet måske?

Det er det, fordi en stærk opposition er afgørende for et velfungerende demokrati - ikke bare nationalt men også lokalt.

Vi har brug for en stærk opposition til at holde magten ansvarlig. Politiske beslutninger skal granskes og kritiseres, for kun på den måde opnår vi gennemsigtighed og offentlig tillid til det politiske system.

Vi har brug for en opposition til at stille kritiske spørgsmål til gavn for en bredere og mere nuanceret debat, for at undgå en ubalanceret magtkoncentration og for at sikre, at forskellige synspunkter og interesser bliver hørt og taget i betragtning.

I Frederikshavn har Birgit S. Hansen siddet i toppen af systemet siden 2014, og der er ikke ret mange, der betvivler hendes dygtighed. Valg efter valg opnår hun vilde stemmetal, og hun bruger en stor del af sin vågne tid på at tjene borgerne.

Magtmennesker vil altid mene, at de sidder på magten, fordi de er den bedst egnede til at varetage opgaven, og i det ligger der en grad af sandhed. Alligevel må vi insistere på vedholdende modstand mod magten.

Men i Frederikshavn Kommune er der ingen modstand af betydning, ingen der har sat alt ind på at holde borgmesteren i skak.

Det er et demokratisk problem.

For selv en overordentlig dygtig magthaver med ædle visioner har brug for modspil for at være i stand til at tjene borgerne på allerfineste vis.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.