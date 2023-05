Nordjyske mener: Det er tid til at se på Nordjylland med nye øjne

Alt nord for Limfjorden er ikke værd at investere i - sådan kan man have en fornemmelse af, at der tænkes om Nordjylland og især Vendsyssel.

Jo jo, mange kender nok fortællingen om de to nordjyske motorveje til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn, der i folkemunde blev døbt 'Risgaard' og 'Knudsen' - efter den nordjyske politiker Jens Risgaard Knudsen - og som i starten var noget sparsomt trafikeret.

Men den gamle fortælling om infrastrukturel overkapacitet kan vi ingenlunde leve af længere, og især på jernbanenettet er udsigterne dystre.

Her ser Vendsyssel nemlig ud til fortsat at være hægtet af den landsdækkende udvikling - et problem for en fremtidig nordjysk godstrafik på skinner.

I regeringens trafikplan frem mod 2035 er det besluttet at stoppe elektrificeringen af jernbanenettet i Aalborg. Det vil sige strækninger med køreledninger.

Det får den konsekvens, at gods til og fra havnene i Frederikshavn og Hirtshals skal omrangeres i Aalborg. Den model koster både tid og penge og er heller ikke en grøn løsning.

Lige nu er der nemlig ingen brugbare grønne alternativer til køreledninger, fordi der endnu ikke findes batteridrevne lokomotiver, der kan trække store godsmængder. Dermed bliver Limfjorden en stopklods for godstransport og medfølgende udvikling nordenfjords.

For dem, der stadig har den opfattelse, at Vendsyssel ikke er et sted, der er værd at investere i, så kan en tur til Hirtshals anbefales.

Her stod en godsterminal til 35 millioner kroner klar allerede i 2015, og der investeres kraftigt i både havneudvidelse og innovation på flere områder.

På godssiden passerer flere end 190.000 trailere på lastbiler hvert år gennem havnen, og en del af den transport kunne gøres mere miljørigtig på skinner til gavn for vejnettet.

Hirtshals er desuden et oplagt bud på en dansk hovedhub til både Nordsøen og til Norge.

I netop Norge er der blevet investeret kraftigt i jernbanenettet, og ifølge havnedirektøren på Hirtshals Havn presser nordmændene på for at få en løsning, der kan binde nettet sammen.

En løsning, der altså ikke prioriteres, fordi det ifølge regeringen ikke kan betale sig.

Den strategi er hverken grøn, fremsynet, visionær eller sammenhængende.

For når Nordjylland på kort sigt betragtes som en unødvendig investeringsomkostning, så går vi glip af den udviklingsmulighed, der på lang sigt vil gavne ikke kun Vendsyssel - men hele Danmark.

