Nordjyske mener: Hvorfor stoler vi stadig ikke på kvinders evne til at træffe fornuftige beslutninger?

Efter 50 år med en abortgrænse ved 12. graviditetsuge skal danske kvinder nu have ret til fri abort helt frem til uge 18 i graviditeten.

Det anbefaler et flertal i Det Etiske Råd.

En højere grænse vil give kvinder bedre tid og mulighed for at overveje en abort efter nakkefoldscanningen i uge 12, lyder det fra formanden for rådet.

Samtidig efterlader grænsen stadig margin til uge 22, som er grænsen for, hvornår et foster har mulighed for at overleve.

Etisk Råd understreger også, at erfaringer fra andre lande ikke giver grund til at tro, at en højere grænse giver flere aborter eller flere senaborter.

I praksis er det nemlig sådan, at der hvert år foretages hundredvis af aborter frem til uge 18. Praksis har således overhalet de juridiske 12 uger, og den praksis er fuldt ud accepteret i sundhedssystemet.

Som det er nu, har vi som samfund dog indlagt en bureaukratisk og formynderisk instans, hvor det er fremmede mennesker, der har magten til at vende tomlen op eller ned til et af livets vigtigste valg.

Et panel, som kvinden skal spørge til råds, når hun alene eller i fællesskab med sin partner er kommet frem til en beslutning.

Frem til 1915 tiltroede vi ikke kvinder evnen til at træffe en fornuftig beslutning i stemmeboksen, og selvom vi ofte bryster os af at være et land, der er med langt fremme, når det gælder individuelle frihedsrettigheder, så viser diskussionen om abort, at der stadig er plads til forbedring.

For hvorfor er det ellers ikke uden for diskussion, at vi naturligvis sagtens kan tiltro kvinder evnen til at træffe et fornuftigt valg, når det kommer til noget så skelsættende som at sætte børn i verden?

Jeg kender ingen kvinder, der har lyst til at have et uønsket foster i maven længere tid end højst nødvendigt. Og jeg kender ingen kvinder, for hvem beslutningen om et fosters liv eller død har været enkel eller uden konsekvenser.

Når en kvinde eller et par efter svære overvejelser er kommet frem til en afgørelse, så skal den, som det er i dag, blåstemples af udenforstående mennesker, og den del af processen er både nedværdigende og formynderisk.

Når vi taler om abort, er det vigtige spørgsmål derfor ikke, om vi fremover som samfund vil give kvinder mulighed for at vente seks uger længere med at få foretaget en abort - det sker nemlig allerede frem til 18. uge uden sundhedsmæssige problemer.

Spørgsmålet er, om vi mener, at staten skal have lov at bestemme over borgerne, eller om kvinder selv skal have myndigheden over egen krop.