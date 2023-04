Nordjyske mener: Jan døde alene, mens fluerne summede - har du kigget til din nabo i dag?

LEDER:For cirka 15 år siden boede jeg i et lejlighedskompleks med den sødeste gamle dame som underbo.

Hendes helbred var svigtende, men sindet stadig åbent, og ofte gav hun mig 500 kroner og spurgte pænt, om jeg gad købe ind for hende. Bagefter, når jeg var tilbage med varerne, sad vi sammen og talte om vores liv og menneskene i det.

Efter et par år flyttede jeg fra lejligheden, og jeg lovede den gamle dame at blive ved med at besøge hende.

Det gjorde jeg bare aldrig.

23 år gammel og travlt optaget af mit eget liv blev jeg ved med at udsætte besøget, og til sidst var der gået årevis.

Den dårlig samvittighed har med jævne mellemrum plaget mig, og da jeg læste historien om Jan, blussede den op igen.

45-årige Jan Pedersen blev fundet død ved siden af sin sofa efter at have ligget alene i sin lejlighed i en måned. Over fire uger gik, uden at nogen savnede ham eller tænkte over, hvor han var blevet af. Flere end 30 dage forsvandt uden kontakt med nogen.

Til sidst var det stanken, der afslørede råddenskaben.

Jan startede sit liv med drømmen om at blive bankdirektør, men han døde som misbruger efter et svært liv. Han var ikke nem at bevare kontakten med - heller ikke for de af hans nærmeste, der faktisk prøvede.

Alligevel bør den måned give stof til eftertanke, for det er meget få mennesker i denne verden, der fortjener at dø alene.

Har vi for travlt med vores eget til at huske at kigge op?

Mange af os haster fortravlet gennem livet, mens vi overvejer, hvad vi skal finde på til aftensmad og prøver at få skabt tid til både at få støvsuget, løbet en tur og krammet vores familie.

Og når det er klaret, er vi så maste, at det eneste, vi orker, er at sætte det nyeste afsnit af yndlingsserien på, mens vi med telefonen i hånden prøver at gennemføre internettet.

Derfor må opkaldet til moster Oda vente til i morgen. Og besøget hos naboen udsættes til weekenden - for der ikke tid og overskud.

Men - måske skulle man alligevel finde tid til at gøre det i dag?

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.