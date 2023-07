Nordjyske mener: Jeg skammede mig over at være hjemmefødning – nu ved jeg bedre

LEDER:I denne uge satte Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen, fokus på et af de største problemer for vores landsdel: Fraflytning.

Frederikshavn Kommune vil skabe en elastisk tilknytning til unge, der flytter fra kommunen, med en ny indsats kaldet Nordskab.

Det handler om at holde kontakten til unge i alderen 19-35 år, der flytter fra kommunen for at studere eller arbejde i de større byer. Nordskab er en del af kommunens fokus på indsatsen ”Vi vil være flere”.

Størstedelen af nordjyske kommuner oplever en affolkning, der sætter den kommunale økonomi og dermed livet for nordjyderne under pres. På sigt ser det sort ud, hvis tendensen fortsætter, og alle de unge ressourcestærke skatteborgere flytter væk og risikeres tabt til evig tid.

Selv har jeg haft adresse i Nordjylland hele mit liv. En fortælling, som jeg ikke har skiltet med, fordi jeg ærligt talt har syntes, det var lidt pinligt.

I min ungdom var det de smarte, ambitiøse og populære, der vendte fødeegnen ryggen og flyttede til en større by - væk fra Nordjylland, der var blevet for småt og for provinsielt, måtte man forstå. De ville videre og ud for at blive hele og veludviklede menneske. Opleve noget nyt, lære noget mere.

15 år senere er nogle så vendt hjem igen, til det nordjyske, som pludselig trækker. Når de møder barndomsvennerne og fortæller om de forgangne års selvudvikling i København, nikker mange tilbageblevne anerkendende, mens vi bøvler med at finde på en god forklaring på, hvordan vi dog har kunnet nøjes med at blive boende her hele vores liv.

Den mekanisme skal vi have lavet om på.

Mange unge får masser af gode ting ud af at komme ud og se verden, og ingen skal holdes tilbage. Men vi må øve os i også at få sagt, at de unge ikke nødvendigvis behøver forlade hjemegnen for at blive en succes - med fare for, at de aldrig vender tilbage.

Vi skal supplere fortællingen ved at huske at understrege, at Nordjylland er en lige så stor del af verden som alle andre steder, og at man også kan være verdensborger med base i det nordjyske.

Nordjylland har så meget at byde på: Et entreprenant erhvervsliv med gode job- og karrieremuligheder til følge, en vidunderlig natur, gode kultur- og fritidstilbud og en særlig mentalitet, som ikke findes andre steder.

En hjemmefødning er således ikke en, der aldrig har forstået, at livet leves bedre og større uden for Nordjyllands grænser. Det er én, der netop har forstået, at man sagtens kan skabe sig et herligt og helt liv lige præcis her.

Vi skal snakke anderledes om hjemmefødningerne, og vi skal bære det med stoisk ro, når vi er dem, der er blevet.

For det er bestemt ingen skam at have været ægte nordjyde hele sit liv. Det ved jeg heldigvis nu.