Nordjyske mener: Jo, man må stadig gerne give et kompliment

LEDER:"Må man nu ikke længere sige noget pænt til nogen?"

"Det er godt nok ikke meget, der er tilladt nu om dage."

"Det er bedre helt at tie stille for ikke at komme galt afsted."

Variationer af ovenstående høres ofte i den slags diskussioner om vores fælles tone, som i øjeblikket fylder i den offentlige debat.

Men reaktionerne er ren stråmandsargumentation.

For jo, man må gerne give sin kollega et kompliment, og man må også stadig gerne joke og have et internt frisprog med sine kolleger.

Men udgangspunktet skal være, at man stræber efter at opføre sig ordentligt og gør sig umage for at respektere andres grænser.

Den nuværende debat udspringer af en meget omtalt beskedkorrespondance, hvor Moderaternes folketingsmedlem Jon Stephensen - ud af det blå - kommenterer meget direkte på en partikollegas krop.

I beskeden har Jon Stephensen skrevet, at hun "er smuk med den lækreste krop", er det kommet frem hos TV 2.

Forinden var foregået en faglig samtale om politik, uddannelse og gode argumenter. Indtil Stephensen så pludselig følte sig kaldet til at levere et 'kompliment', som ingen havde bedt om eller lagt op til.

Forestil dig, at du møder på din arbejdsplads i morgen, sætter madpakken i køleskabet og taler fagligt med din nye kollega - for så pludselig at fortælle vedkommende, hvad du mener om dennes krop.

Mærkelig opførsel, ikke? Ja faktisk er det ikke kun mærkeligt, men også grænseoverskridende.

Og så er det i den grad også selvoptaget og selvovervurderende at gå ud fra, at et sådan udsagn er efterspurgt, når der ingen tegn har været i den retning.

Jeg kender i alle tilfælde ingen, der ønsker at få den slags abrupte tilkendegivelser om krop og lækkerhed fra en professionel relation med et indbygget magtforhold.

Komplimenter af den art kommer ikke fra et godt sted, men er udelukkende leveret i afsenderens interesse - en gennemsyret egoistisk adfærd pakket ind i venlighed.

Til gengæld er det venligt at være anerkendende overfor sin omverden på en stilet og agtelsesfuld måde. Og har man problemer med at finde grænsen, så er det faktisk slet ikke så svært:

Lad være med at give din kollega et kompliment, som du ikke ville kunne give din mor.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.