Nordjyske mener: Modstand for modstandens skyld er gift for Nordjylland

LEDER:Kender du typen?

Den type, der altid er skeptisk på forhånd - bare sådan for en sikkerheds skyld.

Som på forhånd har bestemt sig for, at det nye forslag fra konen, chefen eller politikerne ikke er en god idé.

Uanset, hvad forslaget så ellers går ud på.

Den type er der som sådan ikke noget galt med - men typen er en udfordring, når samfundet skal udvikles.

Et eksempel fra den forgangne uge er historien om planen for et stort biogasanlæg i Vendsyssel. Her har Biopark Brønderslev ansøgt om at placere et nyt biogasanlæg ved Sønder Engvej syd for Brønderslev.

Snart efter historien var ude, kom de første negative tilkendegivelser rundt omkring. For kommer det ikke til at lugte virkelig, virkelig meget? Og hvad med trafik og larm?

Samme automatreaktioner er der garanti for, når talen falder på vindmølleparker og solcelleanlæg: Kritik af planerne og endeløse tilkendegivelser af, at det vel nok er en dårlig idé på lige præcis det sted og på den måde.

Modstand er det nemmeste at finde frem som det allerførste. Selvom de færreste faktisk har gidet ulejlige sig med at læse redegørelser, rapporter eller andet materiale, der kunne danne grundlag for en reel vurdering af argumenterne for eller imod.

Og problemet er, at modstand for modstandens skyld er gift for Nordjylland. For erhvervslivet, for den grønne omstilling og for regionens udvikling i øvrigt - for alt det, som ingen nordjyder kan leve uden.

Derfor har jeg en udfordring til dig, hvis din default-indstilling er fuldtonet nej-hat: Næste gang du får lyst til at lægge armene over kors, så giv det en ekstra overvejelse.

Gå en gang rundt om dig selv, overvej både for og imod, inden du lukker ned for det nye.

Måske opdager du endda, at det er nemmere at præge udviklingen, hvis udgangspunktet ikke modvilje.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.