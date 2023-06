Nordjyske mener: Skal inkompetence koste millioner, før noget gøres?

LEDER: Det var under stor opmærksomhed, at det nye Vendsyssel Teater for godt seks år siden blev taget i brug.

180 millioner kroner - finansieret af fonde og Hjørring Kommune - blev brugt på det, der ifølge visionen skulle være 'hele Hjørrings dagligstue’

Sådan er det dog langt fra gået.

Foyeren er ofte mere tom end de fleste stuer, jeg kommer i, og billetsalget lader en del tilbage at ønske i forhold til at skabe en bæredygtig forretning. Kritikken lyder, at teatret er for ensporet og ufolkeligt og aldrig rigtigt har fået bredt fat i publikum.

Allerede i 2018 svigtede billet- og sponsorindtægter, forklarede bestyrelsesformand Henrik Jørgensen (V), der også var daværende 2. viceborgmester.

Rollen som formand bestred han indtil sidste uge, hvor han valgte at trække sig fra posten efter længere tids uro.

Teatret er nemlig aldrig for alvor kommet på ret kurs, og 10. marts i år kom det frem, at det faktisk står særdeles skidt til med økonomien.

Først bad teatret kommunen dække et underskud i 2022 på 1,6 millioner kroner og et forventet underskud i år på 2,8 millioner kroner. Siden dukkede en ekstra udgift op, så den samlede regning nu lyder på 5,225 millioner kroner.

- Vi ønsker et tæt parløb med teatret omkring deres økonomi fremover, når nu vi støtter dem. Vi vil være tæt på vores egne penge, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Men hvorfor har kommunen ikke haft et ønske om at være tæt på borgernes millioner af skattekroner allerede fra 2017?

1. viceborgmester Per Møller (K) har i den forgangne uge vist, at han ser med alvor på problemerne:

Han foreslår, at byrådsmedlemmer, der bliver udpeget til bestyrelser i de selskaber, som Hjørring kommune er involveret i, skal klædes bedre på til opgaven. I praksis betyder forslaget, at der jævnligt holdes seminarer, hvor kompetencerne hos bestyrelsesmedlemmerne får et løft. Bl.a. i bestyrelsernes ansvar i forhold til Selskabsloven.

- Det er skræmmende, at skatteborgerne nu skal punge ud for at dække så stort et underskud, siger Per Møller (K).

Og ja, Per Møller har ret: Det er skræmmende. Men allermest skræmmende er det, at det skulle gå så galt, inden nogen for alvor greb ind og satte en stopper for derouten.

Bedre uddannelse af de folk, der allerede sidder i betroede stillinger, er uden tvivl en god ide. Det kan de fleste nok blive enige om.

Men næste gang nogen skal udpeges til at varetage vores fælles arv og midler, så bør politikerne også stille sig selv spørgsmålet:

Giver det mening at vælge én fra egne rækker, eller findes der en bedre og mere kvalificeret kandidat andetsteds?

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.