Monica er altid online

NORDJYLLAND: Monica Brusgaard Christensen er som 18-årige er flest. Altid online. Hendes hvide iPhone 7S er aldrig uden for rækkevidde, ligesom Facebook, Instagram og Snapchat bliver tjekket minimum hvert 10. minut.

Engang imellem drømmer Monica om at have været ung for 30-40 år siden.

- Det lyder bare så rart, at man kunne tage hjem til hinanden og banke på. Mine veninder ville få et hjertestop, hvis jeg gjorde det i dag. Det virker nærmest uhøfligt, siger hun.

Men Monica vil ikke undvære sin telefon og slet ikke de sociale medier.

- For mit vedkommende er telefonen genial til det sociale. Mine veninder er på en måde altid tæt på.

Følg Monica en dag med likes, selfies og uskrevne digitale spilleregler.