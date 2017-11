Nordjyske politikere: Centralisering er gået for vidt

NORDJYLLAND: - Nogle af de mindre bysamfund er blevet tømt. Butikker er lukket ned. Der kører færre busser, og uddannelser og velfærdstilbud er flyttet.

Sådan lyder karakteristikken af de negative effekter af kommunalreformen fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Hun er torsdag på besøg i de nordjyske kommuner Thisted, Jammerbugt og Brønderslev for at hjælpe de lokale kandidater med at tiltrække vælgere.

Under besøget i Nordjylland leverer S-formanden en kritik af V-formand og nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen for hans rolle i kommunalreformen, som i år kan fejre ti års jubilæum:

- Der har været en ret heftig centraliseringsbølge i Danmark, som ikke mindst skyldes kommunalreformen.

- Som sundheds- og indenrigsminister sagde Lars Løkke Rasmussen, at kommunalreformen ville betyde bedre sundhed og velfærd. Det tror jeg bestemt ikke er oplevelsen alle steder, siger Mette Frederiksen.

I forbindelse med kommunalvalget har Ritzau lavet en rundspørge til de kandidater, som stiller op til valget den 21. november.

Blandt knap 4000 kandidater, som har svaret på rundspørgen, siger seks ud af ti, at kommunalreformen har medvirket til at centralisere for meget. Blandt kritikerne er også medlemmer af Venstre.

- Det er jeg ikke overrasket over. For det, der kendetegner kommunalpolitikerne er, at de er tæt på virkeligheden, og de kan se, hvad der foregår ude i de mindre bysamfund, siger Mette Frederiksen.

Kommunalreformen sammenlagde 271 kommuner til de nuværende 98 kommuner.

Det har kostet mange penge og kræfter at flytte rådhuse og forvaltninger, så fokus for politikerne på Christiansborg er nu på at afhjælpe nogle af de negative konsekvenser af reformen.

VLAK-regeringen har sat gang i en stor udflytning af statslige arbejdspladser, som vil fortsætte i den kommende tid.

Det tiltag har opbakning fra Socialdemokratiet, som desuden ønsker at bremse yderligere centralisering på blandt andet uddannelsesområdet.

Under besøget i Nordjylland har S og SF lanceret et fælles forslag om at bruge 100 millioner kroner årligt på at etablere såkaldte velfærdscentre i hver af de 66 kommuner, der blev sammenlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Et velfærdscenter kan ifølge S og SF indeholde et "fremskudt" jobcenter, bibliotek, socialrådgivere og borgerservice med mulighed for at forny pas og kørekort.

- Det kan have en positiv betydning i nogle af de mindre samfund. Det vigtige er, at det er noget, man skal have lyst til at lave nedefra. Vi understøtter det så fra Christiansborgs side, siger Mette Frederiksen om forslaget.

/ritzau/