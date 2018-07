Nordjyske virksomheder politianmeldt: Skolebørn serverede spiritus

NORDJYLLAND: Cirka hver tredje unge nordjyske fritidsjobber, der bruger sommerferien på at arbejde, gør det under forhold, der enten er ulovlige, kan være sundhedsskadelige, eller hvor der ikke er orden i papirarbejdet.

Sådan lyder det efter to uger, hvor Jobpatruljen i Nordjylland har været rundt og talt med 512 unge under 18 år og deres arbejdsgivere. For selv om de 32 aktivister har mødt mange glade unge fritidsjobbere og arbejdsgivere, der har styr på reglerne, har man alligevel måttet sende 165 sager til faglig opfølgning.

- Det helt store problem er stadig tunge løft. Fritidsjobberne skal instrueres i løfteteknik, så de ikke kommer til skade, og desuden må de kun løfte op til 12 kilo. Men kan ikke forlange, at den unge selv skal stå og spekulere på, om han eller hun nu må løfte eksempelvis en kasse øl - men det skal arbejdsgiveren vide, at det må den unge ikke, siger koordinator for Jobpatruljen i Nordjylland Lene Hürdum Qvist.

I alt stødte Jobpatruljen på 100 sager i det nordjyske, hvor der var knas med arbejdsmiljøet.

Smidt ud af arbejdsgiver

Et andet problem er arbejdstiderne.

- Der er typisk to problemer: Enten arbejder de unge for meget - unge, der stadig går i skole, må højst arbejde 12 timer om ugen. Eller også arbejder de alene på tankstationer, i grillbarer eller lignende efter klokken 18, og de må slet ikke arbejde efter klokken 22. Så er der også nogle, der stadig ikke får løn under sygdom, eller hvor arbejdsgiveren ikke har sørget for en ansættelseskontrakt. Men det værste er dog, at vi også i år har talt med unge under 15 år, der arbejder i lokaler, hvor der udskænkes spiritus - eller unge i skolealderen, der selv serverer spiritus. Den slags sager bliver meldt til politiet, siger Lene Hürdum Qvist.

Jobpatruljens vigtigste opgave er at informere og dele foldere ud til arbejdsgivere og fritidsjobbere. Derfor blev en lille flok Jobpatrulje-aktivister også temmelig overraskede, da de et sted nærmest blev smidt ud af en kvindelig arbejdsgiver. Arbejdsgiveren mente, at hun var blevet uretfærdigt behandlet af Jobpatruljen, da de var på besøg i 2017.

- Når vi sender sager til faglig opfølgning, er det jo fordi, der virkelig er noget at komme efter. Men den pågældende arbejdsgiver ville end ikke tale med os - eller lade os tale med hendes fritidsjobbere - og så har vi ikke andre muligheder end blot at gå igen, forklarer Lene Hürdum Qvist.