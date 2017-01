Hun er mester i at netværke

Vandet trak skibets stævn ned, og det udviklede sig til en faretruende situation. Men besætningen nåede at få Frem Nordica bragt i sikkerhed i den tyske havneby Cuxhaven.

En lækage i stævnen gjorde, at store mængder vand trængte ind i skibet, oplyser Maritime Danmark.

DRONNINGLUND: Coasteren Frem Nordica - der er ejet af et nordjysk rederi med adresse i Dronninglund - sprang torsdag læk, mens den befandt sig i Tyske Bugt.

