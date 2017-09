Nordkorea blæser på FN: Sværger at færdiggøre atomvåbenprogram

NORDKOREA: Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sværger at færdiggøre landets atomvåbenprogram trods sanktioner.

Det oplyser styret i det isolerede land ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Kim Jong-un fortæller yderligere, at Nordkorea arbejder mod at kunne måle sig militært med USA.

- Vores mål er at etablere samme styrke som USA og sørge for, at de amerikanske herskere ikke tør at tale om en militær mulighed mod DPRK (Den Demokratiske Folkerepublik Korea, red.), udtaler den nordkoreanske leder.

- Vi må vise de magtchauvinister, hvordan vores stat opfylder målet om at gennemføre sin atomkraft på trods af deres sanktioner og blokade, siger han til KCNA ifølge nyhedsbureauet AFP.

Reaktionen kommer, få timer efter at FN’s Sikkerhedsråd var ude at fordømme Nordkoreas "stærkt provokerende" missilaffyring, der fandt sted fredag morgen lokal tid.

Sikkerhedsrådet understreger samtidig vigtigheden af, at Nordkorea påbegynder en atomnedrustning på den koreanske halvø.

- Sikkerhedsrådet understreger, at disse handlinger ikke kun udgør en trussel mod regionen, men mod alle FN-medlemslande, står der i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Alle 15 medlemmer støtter udtalelsen - også Kina, der er Nordkoreas nærmeste allierede.

Det ballistiske missil blev affyret fra hovedstaden Pyongyang fredag morgen. Det blev affyret mod øst og passerede hen over den japanske ø Hokkaido, før det styrtede i Stillehavet.

Ifølge KCNA var fredagens affyring en test af et mellemdistancemissil af typen Hwasong-12. Nyhedsbureauet skriver videre, at Kim Jong-un selv overværede testen.

Den nordkoreanske leder har angiveligt udtrykt stor tilfredshed med testen, som han siger "viser missilets effektivitet og pålidelighed", skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/