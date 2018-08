Nordkorea sender japaner hjem efter anklager om forbrydelse

En japansk turist, der har været tilbageholdt i Nordkorea, er blevet udvist af landet. Det oplyser Nordkoreas nyhedsbureau KCNA.

I en kort pressemeddelelse oplyser de nordkoreanske myndigheder, at japaneren Tomoyuki Sugimoto har været holdt "under kontrol", og at han er blevet afhørt om "sin forbrydelse".

Det fremgår ikke, hvad japaneren anklages for, blot at myndighederne i Nordkorea har besluttet sig for "overbærende at se gennem fingre med det".

For to uger siden bekræftede regeringen i Japan forlydender om, at en japansk statsborger var tilbageholdt i Nordkorea.

En unavngiven kilde i regeringen oplyste til det japanske nyhedsbureau Kyodo News, at der var tale om en videofotograf.

Ifølge kilden blev fotografen anholdt under en gruppetur i landets tredjestørste by, Nampo. Her skal han uden tilladelse have filmet militære faciliteter.

/ritzau/