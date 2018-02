Nordkorea sender statsoverhoved til Sydkorea til OL

Nordkorea planlægger at sende en højtstående delegation til Sydkorea den kommende uge.

Den skal ledes af det nominelle statsoverhoved i Nordkorea, Kim Yong Nam, oplyser sydkoreanske embedsmænd.

Kim er formand for Nordkoreas parlament. Et besøg af ham i Sydkorea vil være endnu et tegn på forsoning mellem de to lande.

Tegnene kommer, kun få måneder efter at Nordkorea truede med krig og fortsatte sine raketforsøg og atomprøvesprængninger.

Sydkoreas ministerium for genforening siger søndag, at den nordkoreanske delegation besøger landet fra 9. til 11. februar.

Der er ikke nærmere detaljer om, hvad Kim skal foretage sig i Sydkorea. Men det falder sammen med vinter-OL's start.

De koreanske stater har aftalt, at de delvis samarbejder om vinter-OL, der indledes i Sydkorea fredag.

/ritzau/AP