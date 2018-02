Nordkorea varmer op til vinter-OL med militærparade

Nordkorea har varmet op til fredagens åbning af De Olympiske Lege med en stor militærparade.

En kilde i den sydkoreanske regering i Seoul har fortalt til nyhedsbureauet AFP, at man har modtaget efterretninger om paraden.

- Vi har fået af vide, at Nordkorea har holdt en militærparade på Kim Il-sung-pladsen i Pyongyang, siger kilden.

Paraden er stort set samtidig med, at Nordkorea har sendt en delegation til Sydkorea.

Den består af atleter, kvindelige cheerleadere og Kim Yo-jong, der er søster til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Modsat den sidste store militærparade i Nordkorea, der fandt sted i april 2017, blev torsdagens parade ikke transmitteret i tv.

Billeder fra den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, er dog dukket op online. De viser læssevis af soldater, der i lastbiler fragtes fra byens centrum efter militærparaden.

Billederne viser også tanks, der køres væk fra centrum, mens indbyggere hepper langs vejene.

Det er ifølge mediet BBC første gang i 40 år, at Nordkorea har holdt en militærparade i februar, og timingen møder kritik fra blandt andet USA.

Det kommende vinter-OL i Sydkorea er blevet set som en anledning til at starte en ny dialog mellem Sydkorea og Nordkorea.

De to lande har besluttet at gå sammen ved OL-indmarchen, og i enkelte sportsgrene stiller de med fælles hold.

Håbet for Sydkorea er at få gang i forhandlinger om at løse den politiske og militære krise, som har præget forholdet syd og nord i årtier.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, mødes med medlemmer af Nordkoreas olympiske delegation lørdag - herunder Kim Jong-uns søster.

Stedet for deres møde holdes indtil videre hemmeligt på grund af mødets sensitive natur.

Mødet mellem parterne fra nord og syd kommer dog ikke til at smitte af på det rødglødende forhold mellem USA og Nordkorea.

Embedsmænd fra USA og Nordkorea har meddelt, at de to parter ingen intentioner har om at mødes under vinter-OL, skriver The Guardian.

