Nordkoreanske sportsfolk er ankommet til Sydkorea før OL

Sportsfolk fra Nordkorea er ankommet til Sydkorea for at deltage i vinter-OL senere på måneden.

Det oplyser Sydkoreas ministerium for genforening.

Det er en delegation af skisportsfolk og skøjteløbere, som er nået frem. De skal deltage i de olympiske lege.

I alt 22 nordkoreanske sportsfolk ventes at deltage i OL.

Deres fly landede i en lufthavn nær Gangneung ved den Sydkoreanske østkyst, siger en talsmand for det sydkoreanske ministerium.

Direkte flyvninger mellem Nordkorea og Sydkorea har i mange år hørt til sjældenhederne.

De nordkoreanske atleter forholdt sig stille over for pressen, der var mødt op i lufthavnen. Udenfor lufthavnen stod en folkemængde og hyldede den sportslige forening af de to lande.

- Vi er én, stod der på et af bannerne uden for lufthavnen.

Nord- og Sydkorea er også blevet enige om at stille op til vinter-OL med et fælles, kvindeligt ishockeyhold. Sidste uge ankom 12 nordkoreanere for at mødes med deres nye holdkammerater fra Sydkorea.

Vinter-OL begynder 9. februar og varer indtil 25. februar i den sydkoreanske by Pyeongchang.

Midt i voldsomme spændinger som følge af Nordkoreas forsøg med raketter og atomvåben besluttede de to lande i sidste måned delvist at samarbejde om de kommende sportsbegivenheder.

Således skal de to landes sportsfolk gå sammen, når de mange deltagere ved åbningen deltager i OL-indmarchen.

De kommende olympiske lege bliver således nævnt som et såkaldt freds-OL mellem de to lande.

Flere har dog kritiseret beslutningen om at lade Nordkorea deltage i vinter-OL. De mener, at Sydkorea aktivt afviser flere af deres egne atleter fra at deltage i OL for at give plads til Nordkorea.

Derudover påpeger kritikerne, at Nordkorea vil forsøge at drage fordel af deres deltagelse i legene.

/ritzau/AFP