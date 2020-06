Færgeselskaber oplever stormløb: Nordmænd er vilde efter sommerferie i Danmark

NORDJYLLAND:Sommerferien sydpå er for manges vedkommende aflyst, og det betyder, at man må se sig om efter alternative feriesteder.

Mange nordmænd har vendt blikket mod Danmark. Grænsen genåbner 15. juni.

Rederierne Fjord Line og Color Line oplever stor efterspørgsel fra nordmænd, som vil på ferie i Danmark.

Det kan mærkes, at nordmændene har et opsparet rejsebehov, siger Rickard Ternblom, koncernchef i Fjord Line, til det norske medie NRK.

- I det øjeblik, hvor statsminister Erna Solberg annoncerede, at folk igen kan rejse til Danmark, var det, som om dæmningen brast, siger han.

Tilpasser sig reglerne

Hos Color har man oplevet "rekordmange bookinger", siger koncerndirektør for kommunikation og samfundskontakt Helge Otto Mathiesen.

- Der er langt flere, som vil til Danmark nu end på samme tid sidste år, siger han til NRK.

Den danske regering har bestemt, at turister må overnatte mindst fem nætter i landet i den første uge efter genåbningen.

Herefter skal de overnatte mindst seks nætter. Det er ikke tilladt at overnatte i København eller på Frederiksberg.

Normalt er rejser med færgeselskaberne to-tre dage lange. For at tilpasse sig de danske regler, tilbyder Color Line rejser på seks dage.

Skal holde afstand

I dagene efter genåbningen af grænserne åbner Fjord Line sine ruter til Danmark fra Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Color Line sætter også gang i rejser til Danmark fra Larvik og Kristiansand fra og med 16. juni.

Passagerne på færgerne må holde afstand, og derfor vil kapaciteten på afgangene være reduceret.

NRK skriver, at nordmændene må forberede sig på at blive testet for coronavirus ved grænseovergangene. Det er dog ikke et krav.

Personer med tydelige symptomer som hoste eller feber bliver afvist ved grænsen.

/ritzau/