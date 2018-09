Nordmænd vil bygge hotel Fjord Lines ejere bag plan om hotel med 150 værelser, hvor den gamle politistation i Skagen nu ligger

SKAGEN: Ejerne af norske Fjord Line, der bl. a. sejler til Hirtshals, vil bygge nyt hotel på hjørnet af Rolighedsvej og Frederikshavnsvej ved indkørslen til Skagen - der, hvor byens gamle politistation og retsbygning ligger i dag.

De to investeringsselskaber Ferd og Kontrari, som ejer Fjord Line, købte for snart to år siden den gamle politistation via ejendomsselskabet Skagen 9900 Aps. Bygningen blev tømt for aktiviteter efter politi- og retsreformen i 2007.

Ejerne søger nu om at måtte bygge et hotel med 150 værelser på grunden.

Der er udarbejdet et skitseprojekt med to parallelle værelsesfløje, hvor facaden er brudt op i mindre enheder. Den værelsesfløj foreslås opført i 2 etager og den anden i 2,5 etager.

De to fløje forbindes med en fællesbygning.

Arkitekturen er tilpasset byggestilen i Skagen med filtsede (pudsede) ydermure og rødt tegltag.

Hotellet kommer til at ligge op mod et parcelhuskvarter og Byfogedskoven. I skitseprojektet er hotellet "trykket" under terræn for at få det til at virke lavere.

Grunden er på 8.500 kvadratmeter. Det er i underkanten til at sikre tilstrækkelig med parkeringsplads.

Derfor har ejendomsselskabet sikret sig køberet til et naboparcelhus og forsøger at købe endnu.

Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg gav på sit møde tirsdag tilsagn om at medvirke til at få udarbejdet en ny hotellokalplan for området.

Det kræver bl. a., at der gennemføres en foroffentlighedsfase med præsentation af planerne. I den forbindelse holdes et offentligt møde.

- Jeg er glad for, at vi får et borgermøde. Det kan være med til at afmystificere, hvad planerne går ud på, siger formand for udvalget Mette Hardam (V).

De norske ejere ønsker ikke over for Nordjyske Stiftstidende at uddybe hotelplanerne og heller ikke at oplyse hvornår, hotellet ventes at stå færdigt.

Det nye hotel kommer til at ligge tæt ved andet rederiejet hotel, Color Hotel Skagen.