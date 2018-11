Mors-Thy dukket i bundkamp

HÅNDBOLD: Efter syv kampe i træk uden sejre i Herre Håndbold Ligaen kunne Nordsjælland Håndbold mandag sætte to point på kontoen.

Det skete med en sejr på 25-23 over Mors-Thy - holdets første i næsten to måneder.

Nordsjælland, der var på hjemmebane, startede bedst og kunne gå til pause med en føring på 13-9.

I anden halvleg begyndte udeholdet dog langsomt at æde sig ind på Nordsjællands forspring.

Med otte minutter tilbage af kampen skabte Mors-Thys Mads Andersen for første gang siden midten af første halvleg lighed på måltavlen, da han udlignede til 21-21.

Men Nordsjælland svarede tilbage ved at gøre det til både 22-21 og 23-21, inden Mors-Thy igen fik bolden i mål.

Med et minut tilbage af kampen bragte Mads Andersen forskellen ned på et enkelt mål ved stillingen 24-23. Det blev dog ikke til flere scoringer for udeholdet, der med fem sekunder tilbage af kampen måtte se Nordsjællands Johan Meklenborg gøre det til slutresultatet 25-23.

Med sejren ligger Nordsjælland Håndbold på 11.-pladsen i Herre Håndbold Ligaen med otte point, samme antal som Mors-Thy på 12.-pladsen.

/ritzau/