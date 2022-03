Nordthy blot et point fra oprykning

Nordthy IF

Tornby IF

35-27

Håndbold, 3, division herrer

SENNELS:Der var lagt op til fest, da Nordthy lørdag mødte Tornby i 3. division på hjemmebane. Som tak for tilskuernes støtte i sæsonen havde erhvervsklub Nordthy inviteret til kamp med gratis øl og pølser på deres regning. Hjemmeholdet skuffede ikke de mange fremmødte tilskuere, eftersom de vandt med 35-27. Med sejren mangler Nordthy et point i de sidste tre kampe for at sikre sig en oprykning til 2. division.

- For første gang i lang tid, spillede vi godt hele vejen igennem. Tornby er et hold med god vilje og gejst, men vi havde en større bredde end dem, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Kampens start var meget lige, dog imponerede særligt Kasper Nielsen i målet med flere redninger. Mod slutningen af første halvleg vandt hjemmeholdet en smule terræn, og de førte med 16-14 til pause.

I anden halvleg var Nordthy fortsat bedst, men Tornby hang på med det yderste af neglene. I det sidste kvarter af kampen trak Nordthy fra, og værterne vandt med 35-27 og er nu tæt på oprykning.

- Det burde kunne lade sig gøre at hente et point i de sidste kampe. Vi dog også, at man skal være helt klar i den her 3. division for at vinde sine kampe, siger Kasper Boesen.

Pausestilling: 16-14

Mål: Simon Skadhauge 11, Frederik Holm Madsen 7, Emil Skadhauge 6, Magnus Møller 3, Morten Jensen 3, Nicolaj Svoldgaard 3, Mathias Larsen 1 og Rasmus Rokkjær 1,