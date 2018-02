Nordthy solidt i front

SENNELS: Der er nu spillet halvdelen af denne sæsons 10 kampe i jyllandsserien, og det ser rigtig godt ud for Nordthy. De har mødt alle holdene én gang, og det er blevet til lutter sejr og en sikker førsteplads.

Forspringet blev øget lørdag eftermiddag, hvor thyboerne var på deres hidtil sværeste opgave på papiret mod deres nærmeste forfølger fra Tornby.

- Havde vi tabt kampen, skulle vi spille en hverdagskamp på deres bane i en direkte duel om førstepladsen, så i min optik var det altafgørende med en sejr, fortæller Nordthys træner Kasper Boesen, der fik sin vilje.

Scoringsproblemer

Nettet blafrede overraskende få gange i første halvleg, da begge hold havde problemer med at komme i gang. Nordthy stod rigtig godt i forsvaret, men i den anden ende af banen havde thyboerne store problemer med at score på de mange åbne chancer, som de ellers relativt nemt formåede at spille sig frem til. Særligt en defensiv mur i størstedelen af anden halvleg var med til at snøre sækken for Nordthy, der kun tillod Tornby to mål i de sidste 10 minutter af kampen.

- Det var et rigtig godt hold, vi mødte, og det var et fedt topopgør med intensitet og mange tilskuere. Det ser lyst ud nu med en fin føring, så vi skal bare holde speederen i bund, fastslår Kasper Boesen.