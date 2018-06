Omfattende vejarbejde i Tyskland rammer ferietrafikken

TYSKLAND: Man skal være forberedt på lange, stillestående perioder på den nordtyske motorvej A7, hvis man hen over sommeren sætter sig i bilen og kører sydpå.

På strækningen mellem byen Neumünster og Hamburg er der nemlig vejarbejde på 110 ud af 120 kilometer. Blandt andet i forbindelse med at motorvejen bliver udvidet med et ekstra spor i hver retning.

- Vejarbejdet starter cirka 70 kilometer syd for grænsen og er først færdig i efteråret. Så dem, der skal køre gennem Tyskland på sommerferie, får nogle udfordringer, siger kommunikationschef i energiselskabet OK Rasmus Boserup.

Den nordtyske motorvej A7 starter, hvor den danske motorvej E45 stopper ved den dansk-tyske grænse. Det er primært jyder og fynboer, der bruger den vej sydpå, siger Rasmus Boserup.

Han anbefaler, at man drejer af A7 før Neumünster og i stedet bevæger sig sydpå ad A9, som mange sjællændere bruger for at komme på ferie.

- Det er godt nok en omvej på cirka 120 kilometer, men det kan godt være, at det kan betale sig på grund af risikoen for lange ventetider på A7, siger Rasmus Boserup.

Er man fast besluttet på at styre sin bil ned ad A7, anbefaler han, at man starter sin tur, så man rammer det vejarbejdsramte stykke i ydertimerne. Altså enten meget tidligt om morgenen eller om aftenen.

Rasmus Boserups sidste råd er at lytte til de tyske trafikmeldinger undervejs og følge rådene herfra. Alle større tyske radiostationer har regelmæssige orienteringer om vejsituationen.

Der var også vejarbejde på det samme stykke motorvej i Nordtyskland sidste sommer. Her var der nogle dage over seks timers kø ved Hamburg.

Den tyske bilistorganisation Adac anbefaler derfor også, at man så vidt muligt undgår at ramme Hamburg i myldretiden på de store rejsedage her til sommer.

/ritzau/