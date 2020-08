Nordvestmors fik første sejr i Serie 1

NIBE:Efter uafgjort i premieren var spillerne fra Nordvestmors BK lørdag opsatte på at hente sæsonens første sejr i Serie 1. Og den mission lykkedes, da morsingboerne på udebane besejrede Nibe B med 2-0.

- Det er dejligt, at vi allerede nu har fået en sejr og står med fire point efter to kampe. Som oprykker er det rart hurtigt at få nogle point, så det ikke skal forfølge os senere, siger spillende træner for Nordvestmors BK Morten Vester.

I første halvleg var det også Nordvestmors BK, der dominerede kampen. De sad på det meste af spillet, men Nibe B var farlige på omstillingerne. Derfor måtte målmand for Nordvestmors BK Rasmus Bekhøj to gange diske op med vigtige redninger, der forhindrede hjemmeholdet at bringe sig foran.

Men efter 35 minutters slog Nordvestmors BK til. Det skete ved, at Jeppe Bæk driblede forbi et par af Nibes B’s forsvarsspillere og afleverede bolden på tværs til Christian Farsinsen, der med en inderside sparkede bolden i kassen.

Dog kunne Nordvestmors BK ikke fortsætte de gode takter ind i anden halvleg, hvor Nibe B fik overtaget.

- Vi var helt væk de første 20 minutter i anden halvleg, hvor vi slet ikke løb nok. Men i vandpausen halvvejs gennem halvlegen kiggede vi hinanden i øjnene og aftalte at løbe solen sort resten af kampen, siger Morten Vester.

Det hjalp, og med 12 minutter tilbage erobrede Jeppe Bæk bolden, og fra kanten feltet sparkede han et skud mod mål, der snød målmanden og lukkede kampen til 0-2.

Kampfakta:

Resultat: 0-2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Christian Farsinsen (35) og 0-2 Jeppe Bæk (78)