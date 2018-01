Norge går imod andre landes pres på palæstinensere

Norge sendte tirsdag sit regulære biddrag til FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA, på 125 millioner norske kroner.

Det oplyser det norske udenrigsministerium.

Det sker med direkte henvisning til, at den amerikanske præsident, Donald Trump, efter nytår truede med at fjerne hele den amerikanske støtte til UNRWA.

I sidste uge gjorde han langt hen ad vejen alvor af truslen, da USA besluttede at skære støtten til UNRWA fra 260 millioner dollar til 60 millioner dollar.

Men der er altså helt andre toner i Norge.

Her frygter Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, at det kan få alvorlige humanitære konsekvenser, hvis ikke UNRWA får tilstrækkelig finansiering.

- Underfinansieringen bidrager til en yderligere forværring af en allerede vanskelig økonomisk sårbar situation for UNRWA og de palæstinensiske flygtninge.

- UNRWA gør en meget vigtig indsats over for de palæstinensiske flygtninge, men organisationen er også svært vigtig for stabiliteten i regionen, siger Søreide i en pressemeddelelse.

Blandt danske politikere er der også snak om at skære i støtten til UNRWA. Mandag skrev Berlingske, at et flertal bestående af V, S, K og DF ønsker helt at nedlægge hjælpeorganisationen.

/ritzau/