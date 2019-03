Norge lammetæver danske håndboldkvinder i testkamp

HÅNDBOLD: De evige norske rivaler var alt for stor en mundfuld for det danske kvindelandshold i håndbold torsdag.

Her indledte Norge og Danmark Golden League-stævnet i Frankrig, og Norge vandt overlegent opgøret med 31-20.

Den danske landsholdsanfører var da også klar i mælet, efter det niende danske nederlag i træk til Norge.

- Det, vi leverede i dag, var langt fra godt nok. Lige nu er vi ikke, hvor vi skal være, og der ligger et kæmpe stykke arbejde foran os.

- Jeg havde håbet, at vi kunne have leveret en bedre indsats i dag, siger Stine Jørgensen til TV2 Sport.

Kampen bar præg af, at de to landstrænere testede mange spillere og formationer efter EM i december, hvor Norge sluttede på femtepladsen, mens Danmark blev nummer otte.

På grund af ottendepladsen skal Danmark spille to playoffkampe mod Schweiz om kvalifikation til VM i Japan i december, og vinder Danmark samlet i de to kampe, så bliver VM den næste store opgave for holdet og landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Mette Tranborg var ude med en skade i forhold til EM, mens et uheld under træningen op til turneringen i Frankrig betød, at Lærke Nolsøe stod over, mens Freja Cort var siet fra truppen på 20 spillere.

Til gengæld var der plads til Celine Lundbye Kristiansen fra Aarhus United.

Danmark fik en dårlig start og var bagud 1-4 efter seks minutter.

Anne Mette Hansen reducerede til 3-6, Fie Woller reducerede til 4-7 fra venstre fløj, men Norge kom hurtigt foran 10-5.

Første halvleg udviklede sig til en afstraffelse af danskerne, og Ingvild Bakkerud fra Odense tordnede bolden i mål til 15-7, som blev pausestillingen.

Sølle syv danske scoringer blev det til i de første 30 minutter, og Norge øgede umiddelbart ved anden halvlegs begyndelse til 16-7, inden Trine Østergaard reducerede fra højre fløj.

20-10 lød føringen til de overlegne nordmænd fem minutter efter pausen, men Stine Jørgensen reducerede til 12-20 på et straffekast.

En udvisning til Anne Mette Hansen gav et norsk straffekast og 21-12-føring, og mens det tog en halv time at score syv mål i første halvleg, så klarede danskerne det samme på ti minutter i anden halvleg.

Her var Danmark bagud 14-23, men det duftede af mulig kontakt ved 18-23.

Fejl og norsk udnyttelse gjorde dog livet besværligt for de danske spillere, og det hele endte med et solidt nederlag på 11 mål.

Danmark møder de franske værter lørdag, mens Rumænien venter søndag.

/ritzau/