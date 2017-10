Norge vil efterforske drabssager med Peter Madsens dna

DANMARK/NORGE: Norsk politi beder nu politiet i Danmark om den drabssigtede Peter Madsens dna-profil med henblik på at undersøge uopklarede drabssager i Norge.

Det oplyser Espen Erdal fra en specialenhed i norsk politi, der efterforsker gamle og uopklarede drabssager.

- Vi vil bede dansk politi om at sende Madsens dna til os. Derefter vil vi holde det op mod vores dna-registre, siger Erdal til det norske medie NRK.

Han understreger, at henvendelsen til dansk politi sker rutinemæssigt.

- Vi har ingen information, som tilsiger, at Madsen skal være involveret i uopklarede forbrydelser her i landet. Dog er dette et tjek, vi mener er rigtigt at gennemføre, siger Erdal.

Svensk politi tjekker også

Forleden kom det frem, at svensk politi agter at gennemføre et lignende tjek. Det sker, når Danmark og Sverige fra 1. november får mulighed for at søge i hinandens dna-registre, rapporterede den svenske tv-station TV4.

- I løbet af november vil vi køre alle de drab, som vi ikke har opklaret, gennem det danske register, også Peter Madsens, det sker helt automatisk, sagde kriminalkommissær Mattias Sigfridsson til tv-stationen.

Også i Danmark undersøger politiet, om den 46-årige Madsen kan sættes i forbindelse med uopklarede forbrydelser.

Blandt andet har Københavns Politi selv nævnt sagen om en japansk turist, der for mange år siden blev fundet dræbt og parteret.

Nægter sig skyldig

Ubådsejeren er sigtet for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall, da hun i august var med ham ude at sejle i hans ubåd.

Madsen nægter sig skyldig i drab. I retten har han forklaret, at Wall døde i forbindelse med en ulykke på båden, og at han efterfølgende smed liget i vandet. Han har ingen forklaring på, at liget er blevet parteret.

/itzau/