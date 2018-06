Norge vil tage støtte fra indvandrere som ikke lærer norsk

Den norske regering vil skærpe kravene til indvandrere, som modtager understøttelse, siger den norske finansminister i et interview med avisen VG.

- Det er et krav til indvandrere om, at de faktisk skal lære norsk, og de skal vise en ægte vilje til det. Det fungerer ikke sådan, at man bare kan give op og fortsat leve på sociale ydelser, siger finansminister Siv Jensen.

Jensen, som også er leder af Fremskrittspartiet, vil skrotte et krav om, at indvandrere skal have 600 timers undervisning i norsk sprog og kultur.

Undervisningen skal fortsætte, men i stedet vil regeringen vurdere niveauet, og i det norske introduktionsprogram skal man stille krav om, at deltagerne kan norsk "godt nok".

Norges integrationsminister, Jan Tore Sanner, siger, at regeringen endnu ikke har fundet ud af, hvordan niveauet skal kontrolleres.

- Det arbejder vi med. Du skal op til en prøve, så man kan kontrollere, at du er god nok til norsk. Og er du god nok, så har du et af de vigtigste værktøjer i forhold til at komme i job, siger Sanner.

Finansministeren er i særlig grad bekymret over, at mange indvandrerkvinder ikke lærer norsk.

- Alt for mange minoritetskvinder kan ikke norsk, og derfor kan de ikke følge med i, hvad der sker med deres børn i skolen og andre steder, siger Siv Jensen.

Af en norsk regeringsrapport fra 2017 fremgår det ifølge VG, at halvdelen af de norske modtagere af socialhjælp er indvandrere. Mange af dem er ifølge rapporten fattige.

